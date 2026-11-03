मिलेट्स नहीं अब इस आटे की रोटी है चर्चा में, शुगर और वजन मैनेजमेंट में मिल सकती है मदद

1 of 5 किन लोगों को जौ का आटा खाने से बचना चाहिए? - फोटो : AI







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Which Flour Is Best for Weight Loss and Blood Sugar Control: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वजन बढ़ने और ब्लड शुगर की समस्या के बीच खानपान में हेल्दी विकल्पों की तलाश भी बढ़ गई है। यही वजह है कि मिलेट्स के साथ-साथ अब जौ का आटा भी लोगों के बीच चर्चा में है।



जौ में बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में सहायक हो सकता है, जिससे वजन मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है।



ऐसे में सवाल है कि क्या गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी खाना फायदेमंद है? आइए जानते हैं जौ के आटे के पोषक तत्व, फायदे, सेवन का सही तरीका और किन लोगों को इसका सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।



आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वजन बढ़ने और ब्लड शुगर की समस्या के बीच खानपान में हेल्दी विकल्पों की तलाश भी बढ़ गई है। यही वजह है कि मिलेट्स के साथ-साथ अब जौ का आटा भी लोगों के बीच चर्चा में है।

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जौ का आटा क्या है और इसमें कौन-से पोषक तत्व पाए जाते हैं?



जौ एक साबुत अनाज है, जिसका इस्तेमाल सदियों से भारतीय खानपान में किया जाता रहा है। जौ को पीसकर इसका आटा तैयार किया जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन-B समूह और आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं।



जौ के आटे की सबसे खास बात इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन (Beta-Glucan) है। यह एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है, जो पाचन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।





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जौ के आटे की रोटी खाने के 5 फायदे



1. ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार



जौ में मौजूद बीटा-ग्लूकन भोजन के पाचन और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की गति को धीमा कर सकता है। इससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिल सकती है।



2. वजन कम करने में सहायक



जौ के आटे में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने और जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।



3. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद



जौ में मौजूद फाइबर आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसे पर्याप्त पानी और संतुलित डाइट के साथ खाना चाहिए।



4. कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद



जौ का बीटा-ग्लूकन घुलनशील फाइबर LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इससे हृदय स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है।



5. पोषण से भरपूर विकल्प



जौ में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने से साबुत अनाज और फाइबर का सेवन बढ़ाया जा सकता है।



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क्या डायबिटीज के मरीज रोज जौ की रोटी खा सकते हैं?



डायबिटीज के मरीज संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में जौ की रोटी खा सकते हैं। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। हालांकि, जौ में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें और भोजन के बाद ब्लड शुगर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें।



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