1 of 6 BP-Sugar के मरीज सर्दियों में बिल्कुल न करें ये 5 गलतियां - फोटो : AI







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Winter Health Mistakes: सर्दियों का मौसम जहां ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह मौसम कई चुनौतियां लेकर आ सकता है। ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं, सर्दियों में खानपान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मीठी चीजों का अधिक सेवन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है।



ऐसे में BP और Sugar के मरीजों को अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। कई बार छोटी-छोटी गलतियां भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में अपनी दिनचर्या और खानपान का खास ध्यान रखा जाए। इस लेख में जानें हाई BP और डायबिटीज के मरीजों को सर्दियों में किन 5 गलतियों से बचना चाहिए और ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए कौन-सी सावधानियां जरूरी हैं।

सर्दियों का मौसम जहां ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह मौसम कई चुनौतियां लेकर आ सकता है। ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं, सर्दियों में खानपान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मीठी चीजों का अधिक सेवन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है।

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1. दवाइयां लेने में लापरवाही न करें



सर्दियों में कई बार लोग अपनी तबीयत ठीक महसूस होने पर ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। यह गलती सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हाई BP और डायबिटीज ऐसी समस्याएं हैं, जिनमें नियमित दवाइयां लेना बेहद जरूरी होता है। दवाइयां छोड़ने या उनकी खुराक बदलने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां बंद न करें और समय पर अपनी दवा लेते रहें।





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2. एक्सरसाइज करना बंद न करें



ठंड के मौसम में सुबह बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता और कई लोग टहलना या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। इसका असर ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल पर पड़ सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने और हृदय की सेहत बेहतर बनाने में मदद करती है। इसलिए मौसम के अनुसार घर के अंदर योग, हल्की एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं। रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि जरूर करें।





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3. मीठी और तली-भुनी चीजें ज्यादा न खाएं



सर्दियों में गाजर का हलवा, गजक, रेवड़ी, मिठाइयां और तली-भुनी चीजें खाने का चलन बढ़ जाता है। लेकिन डायबिटीज और हाई BP के मरीजों को इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकती है, जबकि अधिक नमक और तली-भुनी चीजें ब्लड प्रेशर तथा दिल की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दालें, सलाद और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।





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