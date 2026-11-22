1 of 4 शरीर में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान को ठीक रखना और नियमित व्यायाम तो जरूरी है ही, साथ ही शरीर में होने वाले लक्षणों पर भी गंभीरता से ध्यान देते रहना भी जरूरी है। हम अक्सर शरीर में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को मौसम का असर या काम का दबाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार थकान, अचानक वजन कम होने या कभी सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगते जैसी दिक्कतों को अक्सर लोग थकान समझकर अनदेखा करते रहते हैं।



कई बार ये लक्षण कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहें या बार-बार दिखाई दें तो ये शरीर में किसी अंदरूनी समस्या की ओर इशारा हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर के बदलावों को समझना और सही समय पर जांच कराना जरूरी है। आइए जानते हैं कि किन संकेतों का मतलब है कि अंदर सबकुछ ठीक नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है।

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2 of 4 आपको भी रहती है थकान की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, शरीर खुद संकेत देता रहता है कि आपकी सेहत ठीक है या नहीं, बस इसके लक्षणों को पहचानना और समय रहते इलाज कराना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कौन से लक्षण दिखने का क्या मतलब होता है और आपको कब अलर्ट हो जाना चाहिए?



लगातार थकान और कमजोरी

अच्छी नींद लेने के बावजूद अक्सर थकान रहना शरीर में आयरन की कमी, एनीमिया, थायरॉइड या डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कत हो सकता है। एनीमिया में शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार ये समस्या बनी रहती है तो इस बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

3 of 4 वजन की समस्या - फोटो : Freepik.com

इन बदलावों पर भी दें ध्यान



डॉक्टर बताते हैं, कई बार छोटी-छोटी लगने वाली समस्याएं भी बड़ी मुश्किलें का कारण हो सकती हैं।

बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज के वजन कम होना थायरॉइड, डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्या या दूसरी बीमारियों का संकेत हो सकता है।

अचानक वजन बढ़ना शरीर में पानी जमा होने, हार्मोनल बदलाव या कुछ दवाओं का असर हो सकता है।

ज्यादा प्यास लगना, रात में बार-बार पेशाब आना और मुंह सूखना ब्लड शुगर बढ़ने का संकेत हो सकते हैं।

सामान्य गतिविधियों में सांस फूलना, सीने में दबाव या दिल की धड़कन तेज होना एनीमिया, फेफड़ों या हृदय संबंधी समस्याओं की ओर इशारा हो सकता है।

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4 of 4 समय पर लें डॉक्टर की सलाह - फोटो : Adobe stock