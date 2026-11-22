1 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज की दिक्कत होती है। डायबिटीज की स्थिति शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों जैसे आंखों, हृदय, नसों और पैरों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। यही कारण कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए निरंतर उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों के साथ-साथ दिनचर्या और आहार को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। जीवनशैली में कुछ बदलाव शुगर के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं।



आयुर्वेद में मधुमेह को प्रबंधित करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रभावी उपायों का जिक्र मिलता है।

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2 of 4 शुगर को कंट्रोल करने वाले आहार का करें सेवन - फोटो : Freepik.com

शुगर कंट्रोल करने के लिए ठीक रखें आहार



आयुर्वेद के मुताबिक आहार को ठीक रखकर हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी आहार पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आहार में हरी सब्जियों और मौसमी फलों की मात्रा बढ़ाएं, ये शरीर को पोषण देते हैं और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार से शुगर लेवल बढ़ने का जोखिम भी नहीं होता है।

स्वस्थ आहार का सेवन आपमें डायबिटीज होने और इसकी जटिलताओं कम कम करने में मददगार हो सकता है।

मधुमेह वाले लोगों को सोने से 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए।

3 of 4 डायबिटीज में योग के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI

दिनचर्या में योग जरूरी



योग-व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मधुमेह रोगियों को मंडूकासन, भुजंगासन, बालासन और धनुरासन जैसे योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम भी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से कम से कम 30 मिनट योग-व्यायाम की आदत बनाएं।

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4 of 4 डायबिटीज को कैसे रखें कंट्रोल - फोटो : Freepik.com