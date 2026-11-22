ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज की दिक्कत होती है। डायबिटीज की स्थिति शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों जैसे आंखों, हृदय, नसों और पैरों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। यही कारण कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए निरंतर उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों के साथ-साथ दिनचर्या और आहार को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। जीवनशैली में कुछ बदलाव शुगर के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं।
आयुर्वेद में मधुमेह को प्रबंधित करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रभावी उपायों का जिक्र मिलता है।
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शुगर को कंट्रोल करने वाले आहार का करें सेवन
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शुगर कंट्रोल करने के लिए ठीक रखें आहार
आयुर्वेद के मुताबिक आहार को ठीक रखकर हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी आहार पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आहार में हरी सब्जियों और मौसमी फलों की मात्रा बढ़ाएं, ये शरीर को पोषण देते हैं और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार से शुगर लेवल बढ़ने का जोखिम भी नहीं होता है।
- स्वस्थ आहार का सेवन आपमें डायबिटीज होने और इसकी जटिलताओं कम कम करने में मददगार हो सकता है।
- मधुमेह वाले लोगों को सोने से 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए।
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डायबिटीज में योग के फायदे
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दिनचर्या में योग जरूरी
योग-व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मधुमेह रोगियों को मंडूकासन, भुजंगासन, बालासन और धनुरासन जैसे योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम भी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से कम से कम 30 मिनट योग-व्यायाम की आदत बनाएं।
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डायबिटीज को कैसे रखें कंट्रोल
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इन उपायों से भी कंट्रोल रहता है शुगर
डायबिटीज को नियंत्रित करने में कुछ सामान्य से घरेलू उपायों को भी आयुर्वेद में काफी प्रभावी बताया गया है।
- खाली पेट 10 तुलसी के पत्ते और 10 नीम के पत्ते का सेवन करने से लाभ मिलता है।
- जामुन के बीज आयुर्वेदिक मधुमेह की दवाओं में प्रमुख तत्व हैं। रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी और एक चम्मच जामुन के बीज का पाउडर लें।
- रात को तांबे के बर्तन में एक कप पानी भरकर रख दें और सुबह इस पानी को पी लें।
- कफ को कम करने के लिए मिठाई, कार्बोहाइड्रेट और डेयरी उत्पादों के अधिक सेवन से बचना चाहिए।
- रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दूध के साथ एक चम्मच हल्दी मिलाकर इसका सेवन करने से लाभ मिलता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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