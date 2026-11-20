1 of 6 सर्दियों में जोड़ों को रखना है स्वस्थ तो रोज करें ये 5 काम - फोटो : AI







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Morning Habits to Reduce Joint Pain: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या परेशान करने लगती है। खासकर सुबह सोकर उठने के बाद घुटनों, हाथों, कंधों और कमर में जकड़न महसूस होती है। कई बार बिस्तर से उठना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।



दरअसल, ठंड के मौसम में मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से गठिया या आर्थराइटिस की समस्या है, उन्हें सर्दियों में ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में कुछ छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके जोड़ों की सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। इस लेख में जानें सर्दियों में सुबह होने वाली जोड़ों की जकड़न से राहत पाने के लिए कौन-सी 5 आदतें अपनानी चाहिए।



: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या परेशान करने लगती है। खासकर सुबह सोकर उठने के बाद घुटनों, हाथों, कंधों और कमर में जकड़न महसूस होती है। कई बार बिस्तर से उठना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।

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2 of 6 सर्दियों में जोड़ों को रखना है स्वस्थ तो रोज करें ये 5 काम - फोटो : adobe

1. सुबह उठते ही करें हल्की स्ट्रेचिंग



सर्दियों में सुबह उठते ही अचानक तेज गतिविधियां करने से बचना चाहिए। लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोने के कारण मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में बिस्तर से उठने से पहले हाथ-पैरों को धीरे-धीरे हिलाएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। घुटनों को आराम से मोड़ना, टखनों को घुमाना और हाथों को धीरे-धीरे फैलाना फायदेमंद हो सकता है। नियमित स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने और जोड़ों की मूवमेंट बेहतर करने में मदद मिलती है।





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2. ठंड से जोड़ों को बचाकर रखें



ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी है। खासकर जिन लोगों को पहले से घुटनों, कमर या हाथों में दर्द रहता है, उन्हें ठंडी हवा से बचाव करना चाहिए। सुबह घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और घुटनों को ढककर रखें। जरूरत पड़ने पर घुटनों और प्रभावित हिस्सों पर गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। इससे मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और अकड़न कम महसूस हो सकती है।





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3. रोजाना हल्की एक्सरसाइज जरूर करें



अगर सर्दियों में जोड़ों में दर्द और जकड़न की समस्या रहती है, तो शारीरिक गतिविधियां बंद न करें। रोजाना हल्की एक्सरसाइज, पैदल चलना, योग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियां जोड़ों को सक्रिय रखने में मदद कर सकती हैं। नियमित व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, दर्द अधिक होने पर जबरदस्ती एक्सरसाइज न करें और डॉक्टर की सलाह लें।





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