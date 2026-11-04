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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Dhanteras Rangoli Designs 2026: Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration

आसान और सुंदर रंगोली डिजाइन: धनतेरस पर घर के आंगन को सजाने के लिए देखें ये शानदार आइडियाज

Wed, 04 Nov 2026 03:03 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 04 Nov 2026 03:03 PM IST
सार

Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration: यहां आपको आसान रंगोली डिजाइन, फूलों वाली रंगोली, दीया रंगोली, लक्ष्मी चरण रंगोली, मोर रंगोली और पारंपरिक रंगोली के शानदार आइडियाज मिलेंगे। 

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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration
धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration: त्योहार हो या कोई खास मौका, घर की सजावट में रंगोली का अपना अलग ही महत्व होता है। भारतीय परंपरा में रंगोली को शुभता, खुशहाली और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। खासकर दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे, आंगन और पूजा स्थल पर खूबसूरत रंगोली बनाना पसंद करते हैं। 


अगर आप भी इस बार अपने घर को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो रंगोली के ये आसान डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। इन डिजाइनों को आप कम समय और कम सामान में आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले 5 आकर्षक रंगोली डिजाइन।
 
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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration
धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
1. फूलों वाली रंगोली डिजाइन

फूलों से बनी रंगोली घर की सजावट को प्राकृतिक और आकर्षक लुक देती है। आप गेंदे, गुलाब और सफेद फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके सुंदर रंगोली बना सकते हैं। इसके बीच में दीया रखकर इसकी खूबसूरती और बढ़ाई जा सकती है। यह डिजाइन दिवाली, धनतेरस और अन्य शुभ अवसरों के लिए अच्छा विकल्प है।

 
Dhanteras Rangoli Designs 2026: Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration
धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
2. दीया वाली रंगोली डिजाइन

दिवाली और धनतेरस के मौके पर दीया रंगोली काफी पसंद की जाती है। इसमें रंगों से दीये का आकार बनाया जाता है और आसपास छोटे-छोटे दीपक सजाए जाते हैं। आप लाल, पीले, नारंगी और हरे रंगों का इस्तेमाल करके इसे आकर्षक बना सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर यह डिजाइन बेहद खूबसूरत लगेगा।

 
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धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
3. लक्ष्मी चरण रंगोली डिजाइन

माता लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली को शुभ माना जाता है। दिवाली और धनतेरस पर कई लोग घर के मुख्य दरवाजे से पूजा स्थल तक माता लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाते हैं। आप लाल, पीले और सफेद रंगों की मदद से यह डिजाइन आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे फूलों और दीयों से सजाने पर रंगोली और भी सुंदर दिखाई देती है।

 
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धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
4. मोर रंगोली डिजाइन

अगर आप कुछ अलग और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो मोर रंगोली डिजाइन चुन सकते हैं। मोर के पंखों में नीले, हरे, पीले और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल करके खूबसूरत पैटर्न बनाया जा सकता है। यह डिजाइन घर के आंगन और बड़े प्रवेश द्वार के लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी मेहनत से आप इसे बेहद शानदार बना सकते हैं।

 
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