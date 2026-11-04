आसान और सुंदर रंगोली डिजाइन: धनतेरस पर घर के आंगन को सजाने के लिए देखें ये शानदार आइडियाज

1 of 6 धनतेरस पर बनाएं ये 10 खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : AI







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Beautiful Rangoli Ideas for Home Decoration: त्योहार हो या कोई खास मौका, घर की सजावट में रंगोली का अपना अलग ही महत्व होता है। भारतीय परंपरा में रंगोली को शुभता, खुशहाली और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। खासकर दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे, आंगन और पूजा स्थल पर खूबसूरत रंगोली बनाना पसंद करते हैं।



अगर आप भी इस बार अपने घर को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो रंगोली के ये आसान डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। इन डिजाइनों को आप कम समय और कम सामान में आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले 5 आकर्षक रंगोली डिजाइन।

त्योहार हो या कोई खास मौका, घर की सजावट में रंगोली का अपना अलग ही महत्व होता है। भारतीय परंपरा में रंगोली को शुभता, खुशहाली और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। खासकर दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे, आंगन और पूजा स्थल पर खूबसूरत रंगोली बनाना पसंद करते हैं।

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1. फूलों वाली रंगोली डिजाइन



फूलों से बनी रंगोली घर की सजावट को प्राकृतिक और आकर्षक लुक देती है। आप गेंदे, गुलाब और सफेद फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके सुंदर रंगोली बना सकते हैं। इसके बीच में दीया रखकर इसकी खूबसूरती और बढ़ाई जा सकती है। यह डिजाइन दिवाली, धनतेरस और अन्य शुभ अवसरों के लिए अच्छा विकल्प है।





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2. दीया वाली रंगोली डिजाइन



दिवाली और धनतेरस के मौके पर दीया रंगोली काफी पसंद की जाती है। इसमें रंगों से दीये का आकार बनाया जाता है और आसपास छोटे-छोटे दीपक सजाए जाते हैं। आप लाल, पीले, नारंगी और हरे रंगों का इस्तेमाल करके इसे आकर्षक बना सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर यह डिजाइन बेहद खूबसूरत लगेगा।





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3. लक्ष्मी चरण रंगोली डिजाइन



माता लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली को शुभ माना जाता है। दिवाली और धनतेरस पर कई लोग घर के मुख्य दरवाजे से पूजा स्थल तक माता लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाते हैं। आप लाल, पीले और सफेद रंगों की मदद से यह डिजाइन आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे फूलों और दीयों से सजाने पर रंगोली और भी सुंदर दिखाई देती है।





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