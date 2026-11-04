दिवाली 2026 स्पेशल: दिवाली पर घर को दें भक्तिमय लुक, डाउनलोड करें लक्ष्मी-गणेश समेत 8 देवी-देवताओं की HD फोटो

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Lord Shiva, Krishna and Ganesha HD Wallpapers for Home Decor: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाने की तैयारी में जुट जाता है। रोशनी, रंगोली और सजावटी लाइट्स के साथ अगर घर की दीवारों पर भगवानों की खूबसूरत HD तस्वीरें लगाई जाएं, तो त्योहार की रौनक और भी बढ़ सकती है। इस दिवाली आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, श्रीकृष्ण, प्रभु श्रीराम और मां दुर्गा की शानदार तस्वीरों से अपने घर और पूजा घर को भक्तिमय लुक दे सकते हैं।



खासतौर पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की आकर्षक तस्वीरें दिवाली पूजा के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन HD Wallpapers को डाउनलोड करके अपनी पसंद के अनुसार प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप इस दिवाली कुछ नया और खास होम डेकोर करना चाहते हैं, तो यहां देखें भगवानों की मनमोहक तस्वीरें और जानें इन्हें घर की सजावट में शामिल करने के आसान तरीके। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई अपने घर को खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाने की तैयारी में जुट जाता है। रोशनी, रंगोली और सजावटी लाइट्स के साथ अगर घर की दीवारों पर भगवानों की खूबसूरत HD तस्वीरें लगाई जाएं, तो त्योहार की रौनक और भी बढ़ सकती है। इस दिवाली आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, श्रीकृष्ण, प्रभु श्रीराम और मां दुर्गा की शानदार तस्वीरों से अपने घर और पूजा घर को भक्तिमय लुक दे सकते हैं।

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1. माता लक्ष्मी की खूबसूरत HD तस्वीरें



दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन घरों में माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। ऐसे में कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी की खूबसूरत तस्वीरें पूजा घर की सजावट के लिए चुन सकते हैं। गोल्डन और ट्रेडिशनल डिजाइन वाली तस्वीरें दिवाली डेकोरेशन को खास बना सकती हैं।





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2. गणेश जी की आकर्षक तस्वीरें



दिवाली पूजा में भगवान गणेश की भी विशेष पूजा की जाती है। गणेश जी की सुंदर तस्वीरों को आप अपने घर के मंदिर और पूजा स्थल पर लगा सकते हैं। इसके लिए गोल्डन बैकग्राउंड, फूलों से सजी तस्वीरें और पारंपरिक डिजाइन वाले वॉलपेपर अच्छे विकल्प हैं।





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3. भगवान शिव की HD Wallpapers



महादेव की तस्वीरें धार्मिक सजावट पसंद करने वाले लोगों के लिए शानदार विकल्प हैं। भगवान शिव की ध्यान मुद्रा, कैलाश पर्वत और त्रिशूल वाली तस्वीरों को घर की दीवारों पर लगाया जा सकता है। आप इन्हें हाई क्वालिटी में डाउनलोड करके अपनी पसंद के साइज में प्रिंट करा सकते हैं।





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