जानना जरूरी: क्या चावल खाने से सच में बढ़ता है मोटापा और शुगर? जानिए सफेद चावल का शरीर पर असर

1 of 5 चावल खाने से क्या होता है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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डाइट ठीक तो सेहत ठीक, इस फॉर्मूले पर अगर हम सभी ध्यान दे लें तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हमारी रोजाना की थाली में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है। लेकिन वजन बढ़ने और डायबिटीज के डर से आजकल लोग कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों, खासकर चावल से दूरी बनाने लगे हैं। कुछ लोग तो इसे पूरी तरह खाना बंद कर देते हैं।



क्या चावल वास्तव में सेहत के लिए नुकसानदायक है? क्या इसे खाना छोड़ देना चाहिए? अगर आपके मन में भी डायबिटीज और मोटापे का डर सताता रहता है तो आइए इसकी सच्चाई जान लेते हैं।

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2 of 5 खान-पान को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए आहार की मात्रा पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट भी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है।



शरीर के लिए क्यों जरूरी है कार्बोहाइड्रेट?



कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। मस्तिष्क और मांसपेशियों को सामान्य रूप से काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है। रोटी-चावल, दलिया, ओट्स और साबुत अनाज से इसकी पूर्ति होती है। हालांकि, इनका सेवन कितनी मात्रा में किया जा रहा है, इसपर ध्यान देना जरूरी है।

कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आहार में ज्यादा होना जितना नुकसानदायक है, इसकी कमी भी सेहत के लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।

3 of 5 सफेद चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : freepik.com

चावल खाने से पहले जान लीजिए ये बातें



चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन-बी समूह और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यह आसानी से पचने वाला भोजन है। इसे दाल, सब्जियों, दही और सलाद के साथ खाने से भोजन को अधिक संतुलित बनाया जा सकता है।

आमतौर पर सफेद चावल की प्रोसेसिंग के दौरान इसकी बाहरी परत और चोकर निकल जाते हैं। इसलिए इसमें ब्राउन राइस की तुलना में फाइबर कम होता है।

सफेद चावल की कुछ किस्मों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अधिक होता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।

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4 of 5 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

ज्यादा चावल खाने से क्या दिक्कतें होती हैं?



सीमित मात्रा में चावल खाना जरूरी है, पर इसकी अधिकता सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।

अधिक मात्रा में सफेद चावल खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों को इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ज्यादा चावल खाने पर आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपकी शारीरिक गतिविधियां कम हैं और कैलोरी बर्न ठीक से नहीं हो पा रहा है तो इससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है।

लगातार हाई कैलोरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन वजन और पेट के आसपास चर्बी बढ़ा सकता है।

सफेद चावल में फाइबर कम होता है। अगर डाइट में फल, सब्जियां और दालें भी पर्याप्त नहीं हैं, तो शरीर को जरूरी फाइबर नहीं मिल पाता।

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5 of 5 चावल खाते हैं जानिए ये बातें - फोटो : Adobe stock