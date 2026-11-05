1 of 9 धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI







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Dhanteras 2026 Wishes in Hindi: धनतेरस का त्योहार खुशियों, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए सोने-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।



त्योहार के इस खास मौके पर लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए खूबसूरत वॉलपेपर, शायरी, कविताएं और शुभकामना संदेश भेजने का चलन काफी लोकप्रिय है। कई लोग ऐसे संदेश तलाशते हैं, जिनमें सिर्फ धन-दौलत की बात न हो, बल्कि अपनों के लिए अच्छी सेहत, खुशियां और तरक्की की दुआ भी शामिल हो।



अगर आप भी इस धनतेरस अपने प्रियजनों को कुछ खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आकर्षक धनतेरस वॉलपेपर के आइडिया, दिल छू लेने वाली शायरियां, खूबसूरत कविताएं और काव्यात्मक कोट्स। इन्हें आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं।

त्योहार के इस खास मौके पर लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए खूबसूरत वॉलपेपर, शायरी, कविताएं और शुभकामना संदेश भेजने का चलन काफी लोकप्रिय है। कई लोग ऐसे संदेश तलाशते हैं, जिनमें सिर्फ धन-दौलत की बात न हो, बल्कि अपनों के लिए अच्छी सेहत, खुशियां और तरक्की की दुआ भी शामिल हो।अगर आप भी इस धनतेरस अपने प्रियजनों को कुछ खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आकर्षक धनतेरस वॉलपेपर के आइडिया, दिल छू लेने वाली शायरियां, खूबसूरत कविताएं और काव्यात्मक कोट्स। इन्हें आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं।

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2 of 9 Happy Dhanteras Wishes 2026 - फोटो : Ai

---------------------- दीपों की चमक से रोशन आपका संसार हो,

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हर बार हो।

खुशियों से महकता रहे आपका आंगन,

धनतेरस पर हर सपना साकार हो। शुभ धनतेरस



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3 of 9 हैप्पी धनतेरस - फोटो : AI

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न तिजोरी में धन की कमी हो,

न चेहरे पर मुस्कान की कमी हो।

हर दिन खुशियों से भरा रहे आपका जीवन,

अपनों के प्यार में कभी कमी न हो।



शुभ धनतेरस

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4 of 9 धनतेरस की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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आज से आपके घर में धन की बरसात हो

मां लक्ष्मी का सदा निवास हो

संकट और दुखों का नाश हो

सिर पर उन्नति का ताज हो।



शुभ धनतेरस



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5 of 9 धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI