मेंटल हेल्थ: हर समय उदासी और चिड़चिड़ापन कहीं मानसिक बीमारी का संकेत तो नहीं? जानिए ये रेड फ्लैग्स

1 of 4 मेंटल हेल्थ की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए मेंटल हेल्थ का ठीक रहना भी जरूरी माना जाता है। असल में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनमें से एक में भी होने वाली दिक्कत का असर दूसरे की सेहत पर हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों को ठीक रखने के लिए उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।



हालांकि आजकल बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों में चिंता और मानसिक थकान होना आम बात हो गई है। ऑफिस का काम हो, पढ़ाई का दबाव या निजी जिंदगी की परेशानियां, इन सबका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। हालांकि परेशानी तब बढ़ जाती है, जब हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को पहचान नहीं पाते और उन्हें सामान्य तनाव या मूड स्विंग समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं।



क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब किसी काम में मन नहीं लगता, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है या लोगों से मिलने-जुलने का भी मन नहीं करता? अगर हां तो सावधान हो जाइए ये मेंटल हेल्थ के रेड फ्लैग्स हो सकते हैं।

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2 of 4 स्ट्रेस-एंग्जायटी की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हमें शारिरिक स्वास्थ्य की ही तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर समय रहते मानसिक स्वास्थ्य समस्याों के संकतों को पहचान लिया जाए, तो सही मदद और इलाज से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। पहले आइए जान लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए



क्या आपको भी किसी चीज में खुशी नही मिलती?

क्या आप अक्सर उदास, खालीपन या निराशा महसूस करते हैं और पहले जिन चीजों को करने में खुशी मिलती थी, उनमें भी दिलचस्पी खत्म हो गई है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है। अगर ये लगातार बनी हुई है तो समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

3 of 4 नींद की कमी से खतरा - फोटो : Freepik.com

नींद और भूख में हो गया है अचानक बदलाव?

बिना किसी स्पष्ट वजह के बहुत ज्यादा सोना या रातभर नींद न आना, भूख बिल्कुल खत्म हो जाना या जरूरत से ज्यादा खाने लगना भी अलर्ट करने वाले संकेत हैं। लंबे समय तक ऐसे बदलाव बने रहना डिप्रेशन या दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है।

छोटी-छोटी बातों पर होता है चिड़चिड़ापन?

अगर पहले आप शांत रहते थे, लेकिन अब छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है, तो इसे सिर्फ स्वभाव में बदलाव समझकर न टालें। लगातार चिड़चिड़ापन और एंग्जायटी भी मानसिक परेशानी के लक्षण हो सकते हैं। अगर अक्सर बेचैनी रहती है या बिना वजह घबराहट महसूस होती है तो इस बारे में किसी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।

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4 of 4 मेंटल हेल्थ की समस्याएं - फोटो : adobe stock images