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ऑफिस रंगोली आइडियाज: दफ्तर में दिवाली पर बनानी है रंगोली? ये 7 डिजाइन देखकर हर कोई करेगा तारीफ

Mon, 02 Nov 2026 04:44 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 02 Nov 2026 04:44 PM IST
सार

Rangoli Ideas For Office: अगर आपके दफ्तर में दिवाली के मौके पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो सरल लेकिन कुछ आकर्षक रंगोली डिजाइन बनाकर आप इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं और त्योहार पर हैंपर प्राप्त कर सकते हैं।

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7 Easy Diwali Rangoli Designs for Office Decoration in 2026
दफ्तर में दिवाली में बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

Office Diwali Decoration: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों के साथ-साथ ऑफिस में भी सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस खास मौके पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली सेलिब्रेशन, डेकोरेशन कॉम्पिटिशन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। ऐसे में ऑफिस के मुख्य गेट, रिसेप्शन या कॉमन एरिया में बनी खूबसूरत रंगोली पूरे माहौल को त्योहार के रंग में रंग देती है। अगर आप भी इस दिवाली अपने ऑफिस को खास अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो रंगोली एक शानदार विकल्प हो सकती है।

हालांकि, ऑफिस में रंगोली बनाते समय जगह और डिजाइन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। घर की तरह यहां बहुत बड़ी रंगोली बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इसलिए ऐसे डिजाइन चुनने चाहिए, जो कम समय में बन जाएं और देखने में भी आकर्षक लगें। आप फूलों, रंगीन पाउडर, चावल, दीयों और पत्तियों की मदद से शानदार रंगोली तैयार कर सकते हैं।

टीम के सभी कर्मचारी मिलकर भी रंगोली बना सकते हैं। इससे ऑफिस में त्योहार का उत्साह बढ़ेगा और सहकर्मियों के बीच आपसी जुड़ाव भी मजबूत होगा। आइए जानते हैं ऑफिस में दिवाली के लिए सात ऐसे रंगोली डिजाइन, जिन्हें बनाना आसान है और जो आपके वर्कप्लेस की खूबसूरती बढ़ा देंगे।
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7 Easy Diwali Rangoli Designs for Office Decoration in 2026
दफ्तर में दिवाली में बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

फूलों वाली रंगोली

अगर आप कम मेहनत में खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें। पीले, नारंगी और लाल फूलों से गोलाकार डिजाइन बनाएं। बीच में एक छोटा दीया रख दें। रिसेप्शन के लिए यह डिजाइन बेहद खूबसूरत रहेगा।
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दफ्तर में दिवाली में बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

दीया रंगोली डिजाइन

दिवाली और दीये का रिश्ता बेहद खास है। आप रंगोली में बड़े आकार का दीया बना सकते हैं। इसके लिए पीले, नारंगी, लाल और सफेद रंगों का इस्तेमाल करें। किनारों पर छोटे-छोटे दीये बनाकर डिजाइन को आकर्षक बना सकते हैं।
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दफ्तर में दिवाली में बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

कमल के फूल वाली रंगोली

कमल के फूल की रंगोली देखने में बेहद सुंदर लगती है। इसे बनाने के लिए गुलाबी, सफेद और हरे रंगों का इस्तेमाल करें। बीच में कमल बनाएं और चारों तरफ छोटी पंखुड़ियों का डिजाइन तैयार करें। ऑफिस के प्रवेश द्वार के लिए यह अच्छा विकल्प है।
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दफ्तर में दिवाली में बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

मोर वाली रंगोली

अगर ऑफिस में रंगोली प्रतियोगिता होने वाली है, तो मोर डिजाइन चुन सकते हैं। नीले, हरे, पीले और सुनहरे रंगों से मोर के पंखों को सजाएं। यह डिजाइन थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन देखने में बेहद आकर्षक लगता है।
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