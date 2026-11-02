Office Diwali Decoration: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों के साथ-साथ ऑफिस में भी सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस खास मौके पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली सेलिब्रेशन, डेकोरेशन कॉम्पिटिशन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। ऐसे में ऑफिस के मुख्य गेट, रिसेप्शन या कॉमन एरिया में बनी खूबसूरत रंगोली पूरे माहौल को त्योहार के रंग में रंग देती है। अगर आप भी इस दिवाली अपने ऑफिस को खास अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो रंगोली एक शानदार विकल्प हो सकती है।

हालांकि, ऑफिस में रंगोली बनाते समय जगह और डिजाइन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। घर की तरह यहां बहुत बड़ी रंगोली बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इसलिए ऐसे डिजाइन चुनने चाहिए, जो कम समय में बन जाएं और देखने में भी आकर्षक लगें। आप फूलों, रंगीन पाउडर, चावल, दीयों और पत्तियों की मदद से शानदार रंगोली तैयार कर सकते हैं।



टीम के सभी कर्मचारी मिलकर भी रंगोली बना सकते हैं। इससे ऑफिस में त्योहार का उत्साह बढ़ेगा और सहकर्मियों के बीच आपसी जुड़ाव भी मजबूत होगा। आइए जानते हैं ऑफिस में दिवाली के लिए सात ऐसे रंगोली डिजाइन, जिन्हें बनाना आसान है और जो आपके वर्कप्लेस की खूबसूरती बढ़ा देंगे।

