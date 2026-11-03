दिवाली पर पटाखे खरीदने वाले ध्यान दें: ग्रीन पटाखे असली हैं या नकली? जानें कैसे करें क्यूआर कोड से पहचान

Diwali 2026 Green Crackers: दिवाली का त्योहार हो और पटाखों की बात न हो, ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। हालांकि, पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को खराब करता है। इसी समस्या को कम करने के लिए बाजार में ग्रीन पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं।





यही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 दिनों के लिए सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है। इन पटाखों को सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, लेकिन सोचिए कि आप जो ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, वो नकली हैं तो फिर क्या होगा? इसलिए आप ये खुद चेक कर सकते हैं जिसका तरीका आप आगे जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...