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नवंबर ट्रैवल डेस्टिनेशन: दिल्ली की जहरीली हवा से चाहिए छुटकारा? नवंबर में घूम आएं ये 7 खूबसूरत जगहें

Tue, 03 Nov 2026 10:41 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 03 Nov 2026 10:41 AM IST
सार

Best Places Near Delhi To Visit in November: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच नवंबर में कुछ दिनों के लिए पहाड़ों और प्रकृति के करीब जाना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो लैंसडाउन और पंगोट चुन सकते हैं, जबकि एडवेंचर और आध्यात्मिक अनुभव के लिए ऋषिकेश बेहतर रहेगा। वहीं मसूरी, कसौली और चैल भी शानदार विकल्प हैं। लेकिन यात्रा का फैसला सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें देखकर करें। निकलने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय AQI की जांच जरूर करें।

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Delhi Pollution Alert: 7 Best Places to Visit Near Delhi in November to Escape Air Pollution
दिल्ली प्रदूषण से बचने के लिए पास की जगहें - फोटो : AI

November Travel Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिहाज से बेहद शानदार माना जाता है। इस दौरान मौसम में हल्की ठंडक आने लगती है, पहाड़ों पर खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और कई पर्यटन स्थलों पर घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना एक बड़ी परेशानी भी लेकर आता है। इसकी वजह है तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में अगर आप भी नवंबर में दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो किसी शांत और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां पहाड़, जंगल, झीलें और शांत वातावरण आपका मन मोह लेंगे।

इस नवंबर आप लैंसडाउन, ऋषिकेश, मसूरी, कसौली, चैल, पंगोट और जिम कॉर्बेट जैसी जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि किसी भी पर्यटन स्थल की हवा हमेशा साफ रहने की गारंटी नहीं होती। इसलिए यात्रा से पहले वहां का ताजा AQI जरूर चेक करें। आइए जानते हैं नवंबर में दिल्ली-NCR से घूमने के लिए 7 बेहतरीन जगहों के बारे में।

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Delhi Pollution Alert: 7 Best Places to Visit Near Delhi in November to Escape Air Pollution
लैंसडाउन - फोटो : AI

नवंबर में दिल्ली-NCR से घूमने के लिए 7 बेहतरीन जगहें


लैंसडाउन

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का लैंसडाउन शानदार विकल्प है। यहां देवदार और चीड़ के जंगल, पहाड़ी रास्ते और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं। नवंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। दिल्ली-NCR से वीकेंड ट्रिप के लिए यह अच्छी जगह है।
Delhi Pollution Alert: 7 Best Places to Visit Near Delhi in November to Escape Air Pollution
ऋषिकेश - फोटो : Freepik

ऋषिकेश

ऋषिकेश उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो प्रकृति के साथ सुकून के पल बिताना चाहते हैं। यहां गंगा घाट, पहाड़, योग केंद्र और खूबसूरत कैफे घूमने का अनुभव खास बनाते हैं। नवंबर में गंगा किनारे शाम बिताना और त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखना शानदार अनुभव हो सकता है।

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दलाई हिल्स, मसूरी - फोटो : instagram

मसूरी

मसूरी नवंबर में घूमने के लिए लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां माल रोड, कैमल्स बैक रोड, कंपनी गार्डन और आसपास के पहाड़ी नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप शांत वातावरण चाहते हैं, तो मसूरी के पास लैंडौर भी घूम सकते हैं।
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kasoli - फोटो : istock

कसौली

हिमाचल प्रदेश का कसौली शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां के जंगल, पहाड़ी रास्ते और औपनिवेशिक दौर की इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नवंबर में यहां घूमने का अलग ही आनंद है। परिवार और कपल्स दोनों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

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