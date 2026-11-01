कम सैलरी में मनाएं त्योहार: दिवाली पर फिजूलखर्ची से बचना है तो आज ही बना लें बजट, काम आएंगे ये आसान टिप्स

1 of 5 दिवाली का बजट ऐसे करें तैयार - फोटो : AI

Diwali Budget Planning Tips: दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ कई तरह के खर्च भी लेकर आता है। घर की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां, पूजा का सामान और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदने में अच्छा-खासा पैसा खर्च हो जाता है। कई बार लोग बिना प्लानिंग के खरीदारी करते हैं, जिससे महीने का बजट बिगड़ जाता है।



ऐसे में अगर आप महीने की पहली तारीख से ही दिवाली की तैयारी शुरू कर दें, तो त्योहार के खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपनी आमदनी और जरूरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक बजट तैयार करें। इस लेख में जानें कि दिवाली की खरीदारी के लिए पैसे कैसे बचाएं, घर की सजावट और गिफ्ट्स का बजट कैसे तय करें और किन आसान तरीकों से कम खर्च में शानदार दिवाली मना सकते हैं।

दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ कई तरह के खर्च भी लेकर आता है। घर की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां, पूजा का सामान और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदने में अच्छा-खासा पैसा खर्च हो जाता है। कई बार लोग बिना प्लानिंग के खरीदारी करते हैं, जिससे महीने का बजट बिगड़ जाता है।

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1. सबसे पहले तय करें कुल बजट



दिवाली की खरीदारी शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप त्योहार पर कुल कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी मासिक आय और जरूरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं। इससे आपको पता रहेगा कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है और कहां बचत करनी है।



2. शॉपिंग की लिस्ट बनाएं



दिवाली पर बिना लिस्ट के खरीदारी करने से कई बार गैरजरूरी चीजें भी खरीद ली जाती हैं। इसलिए पहले से कपड़े, जूते, मिठाइयां, पूजा का सामान और घर की सजावट जैसी चीजों की लिस्ट बना लें। इससे खरीदारी के दौरान बजट से बाहर जाने की संभावना कम होगी।





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3. हर खर्च के लिए अलग पैसे रखें



दिवाली के बजट को अलग-अलग हिस्सों में बांट लें। जैसे घर की सजावट, कपड़ों की खरीदारी, मिठाइयां, गिफ्ट और पूजा का सामान। हर कैटेगरी के लिए पहले से एक सीमा तय करें। इससे किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं होगा।



4. महीने की शुरुआत से करें बचत



अगर आप दिवाली पर ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं, तो महीने की पहली तारीख से ही थोड़े-थोड़े पैसे बचाना शुरू करें। रोजाना या हर हफ्ते अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित रकम अलग रख सकते हैं। इससे त्योहार के समय एक साथ ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।





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5. ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतों की तुलना करें



दिवाली के दौरान बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह के ऑफर मिलते हैं। किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसकी कीमत अलग-अलग जगहों पर जरूर चेक करें। केवल डिस्काउंट देखकर खरीदारी न करें, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और जरूरत को भी ध्यान में रखें।



6. घर की सजावट पर करें स्मार्ट खर्च



दिवाली पर घर को सजाने के लिए हर बार महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदना जरूरी नहीं है। आप पुराने दीयों को पेंट करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में मौजूद लाइट्स, रंगोली के सामान और पुरानी सजावटी चीजों से भी खूबसूरत डेकोरेशन कर सकते हैं। इससे खर्च कम होगा और घर भी सुंदर लगेगा।



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