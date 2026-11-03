ध्यान दें: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कितने रुपये वापस मिलते हैं और कितने कटते हैं? जानें रेलवे का नियम

Train Ticket Cancellation Rules: ट्रेन से सफर करने की योजना बनाते समय कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब यात्रियों को अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। कभी अचानक कोई जरूरी काम आ जाता है, तो कभी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ती है।





ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टिकट रद्द कराने पर रेलवे कितना पैसा काटता है और कितना रिफंड वापस मिलता है? जान लें भारतीय रेलवे में टिकट कैंसिल करने के नियम हर टिकट पर एक जैसे नहीं होते। कंफर्म टिकट से लेकर आरएसी और वेटिंग टिकट कैंसिल करवाने के अलग-अलग नियम होते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...