डाइट टिप्स: वायु प्रदूषण से फेफड़ों को कैसे बचाएं? आज ही से डाइट में शामिल करें ये 5 हेल्दी फूड्स

1 of 4 प्रदूषण में फेफड़ों को सुरक्षित रखने के 7 जरूरी उपाय - फोटो : AI







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How to Protect Your Lungs from Air Pollution: देश के कई शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हवा में मौजूद धूल, धुआं और सूक्ष्म प्रदूषक कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को प्रदूषित हवा में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे में सिर्फ मास्क पहनना और बाहर निकलने से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है।



कुछ पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं वायु प्रदूषण के बीच फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में कौन-से 5 फूड्स शामिल करने चाहिए और बचाव के अन्य तरीके क्या हैं।

देश के कई शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हवा में मौजूद धूल, धुआं और सूक्ष्म प्रदूषक कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को प्रदूषित हवा में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे में सिर्फ मास्क पहनना और बाहर निकलने से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है।

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वायु प्रदूषण फेफड़ों को कैसे प्रभावित करता है?



वायु प्रदूषण में मौजूद PM2.5, PM10 और अन्य हानिकारक कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इनके संपर्क में आने से: सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

खांसी और गले में जलन की समस्या हो सकती है।

अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।

फेफड़ों में सूजन और जलन का खतरा बढ़ सकता है।

लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

वायु प्रदूषण में मौजूद PM2.5, PM10 और अन्य हानिकारक कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इनके संपर्क में आने से:

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फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स



1. आंवला



आंवले में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। नियमित संतुलित डाइट में आंवला शामिल किया जा सकता है।



2. अदरक



अदरक में जिंजरॉल जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अदरक को चाय, सूप या भोजन में शामिल कर सकते हैं।



3. हल्दी



हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसे सीमित मात्रा में रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है।



4. हरी पत्तेदार सब्जियां



पालक, ब्रोकली और अन्य हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये संपूर्ण स्वास्थ्य और शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद हैं।



5. खट्टे फल



संतरा, मौसमी और नींबू जैसे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं और संतुलित खानपान का अच्छा हिस्सा हैं।



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