7. म्यूजिक पर डांस कार्डियो

अगर आपको एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है, तो अपना पसंदीदा गाना चलाकर हल्के डांस मूव्स करें। एक ही जगह पर छोटे स्टेप्स लें और शरीर को सक्रिय रखें। 3 से 5 मिनट का हल्का डांस भी आपकी दैनिक शारीरिक गतिविधि में योगदान दे सकता है।



घर पर कार्डियो करने का 20 मिनट का आसान रूटीन



3 मिनट – स्पॉट मार्चिंग और वार्मअप।

2 मिनट – स्टेप टच।

2 मिनट – लो-इम्पैक्ट जंपिंग जैक।

2 मिनट – चेयर स्क्वाट।

2 मिनट – अल्टरनेट नी लिफ्ट।

2 मिनट – शैडो बॉक्सिंग।

3 मिनट – हल्का डांस कार्डियो।

4 मिनट – धीमी चाल से कूल डाउन और सामान्य सांस लेने का अभ्यास।

यह एक शुरुआती रूटीन है। अपनी क्षमता के अनुसार समय और गति कम-ज्यादा करें। सभी एक्सरसाइज लगातार करने के बजाय जरूरत के अनुसार बीच में आराम लें।

प्रदूषण में घर पर एक्सरसाइज करते समय रखें ये 5 सावधानियां



AQI जरूर चेक करें: बाहर का प्रदूषण अधिक होने पर आउटडोर वर्कआउट से बचें। घर की हवा साफ रखें: HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करें। धूल से बचें: एक्सरसाइज से पहले कमरे की सफाई गीले पोछे से करें। तेज एक्सरसाइज न करें: कमरे में हवा की गुणवत्ता खराब हो तो भारी कार्डियो करने से बचें। लक्षणों को नजरअंदाज न करें: खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न या सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत एक्सरसाइज रोक दें।



भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य संबंधी प्रदूषण एडवाइजरी में खराब से गंभीर AQI के दौरान बाहर मॉर्निंग वॉक, रनिंग और एक्सरसाइज से बचने की सलाह दी गई है। अस्थमा, हृदय या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।