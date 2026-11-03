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अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता सप्ताह: आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? जानें इसकी वजह

Tue, 03 Nov 2026 10:24 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 03 Nov 2026 10:24 AM IST
सार

International Stress Awareness Week: इस लेख में जानें कि आधुनिक जीवनशैली में तनाव क्यों तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही जानें तनाव के शुरुआती लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और तनाव कम करने के आसान व प्रभावी उपाय।

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International Stress Awareness Week: Why Is Modern Lifestyle Making People More Stressed? Know the Causes
आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? - फोटो : AI
International Stress Awareness Week: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए सुकून के कुछ पल नहीं हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक काम का दबाव, करियर की चिंता, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया की दुनिया लोगों की मानसिक शांति को प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि तनाव (Stress) आधुनिक जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। 


अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता सप्ताह (International Stress Awareness Week) हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आधुनिक जीवनशैली में इंसान अपना सुकून क्यों खो रहा है? आइए जानते हैं तनाव बढ़ने के प्रमुख कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव के प्रभावी उपाय।

 
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International Stress Awareness Week: Why Is Modern Lifestyle Making People More Stressed? Know the Causes
आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? - फोटो : Freepik.com
आधुनिक जीवनशैली में तनाव बढ़ने की प्रमुख वजहें

 1. काम का बढ़ता दबाव

ऑफिस में लगातार काम, टारगेट पूरा करने की चिंता, समय सीमा और नौकरी की असुरक्षा लोगों में मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। कई बार काम का तनाव घर तक पहुंच जाता है, जिससे निजी जिंदगी भी प्रभावित होती है।

 2. सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया

सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, लाइफस्टाइल और उपलब्धियां देखकर लोग अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। लगातार नोटिफिकेशन, स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन रहने की आदत भी मानसिक थकान बढ़ा सकती है।

 3. आर्थिक परेशानियां

महंगाई, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की चिंता तनाव का कारण बन सकती है।

4. नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या

देर रात तक मोबाइल चलाना, पर्याप्त नींद नहीं लेना और शारीरिक गतिविधियों की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

 5. परिवार और रिश्तों की जिम्मेदारियां

परिवार की अपेक्षाएं, रिश्तों में मतभेद और जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ भी व्यक्ति के मानसिक सुकून को प्रभावित करता है।

6. भविष्य और करियर की चिंता

युवाओं में नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर और बेहतर भविष्य को लेकर अनिश्चितता तनाव बढ़ाने वाली वजहों में शामिल है।

 
International Stress Awareness Week: Why Is Modern Lifestyle Making People More Stressed? Know the Causes
आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? - फोटो : AI
तनाव के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

तनाव हर व्यक्ति में अलग-अलग तरीके से दिखाई दे सकता है। इसके कुछ सामान्य संकेत हैं:
  • छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन।
  • बार-बार नकारात्मक विचार आना।
  •  नींद आने में परेशानी।
  • सिरदर्द और थकान महसूस होना।
  • किसी काम में मन नहीं लगना।
  •  एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित होना।
  • लोगों से मिलने-जुलने की इच्छा कम होना।

 
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International Stress Awareness Week: Why Is Modern Lifestyle Making People More Stressed? Know the Causes
आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? - फोटो : फ्री पिक
तनाव का सेहत पर क्या असर पड़ता है?

लगातार तनाव रहने से नींद, पाचन, एकाग्रता और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इसलिए इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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आधुनिक जीवनशैली में सुकून क्यों खो रहा है इंसान? - फोटो : AI
तनाव कम करने के लिए क्या करें?
  • रोजाना 20-30 मिनट योग, व्यायाम या वॉक करें।
  •  पर्याप्त और नियमित नींद लेने की कोशिश करें।
  • सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल सीमित रखें।
  • अपने काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाएं।
  •  परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं।
  • अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें।
  • जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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