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धनतेरस 2026: आज क्या-क्या खरीदना चाहिए? जानें 5 शुभ चीजों की पूरी लिस्ट

Fri, 06 Nov 2026 01:43 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 06 Nov 2026 01:43 PM IST
सार

dhanteras shopping list 2026: धनतेरस पर आखिरी समय में खरीदारी करनी है? जानें चांदी की मछली, सिक्का, झाड़ू, बर्तन और धनिया समेत 5 शुभ चीजों के बारे में।

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5 Things To Buy On Dhanteras 2026 Shopping List Dhanteras Mein Kya Kya Lena Chahiye
धनतेरस पर क्या लेना चाहिए - फोटो : AI

Dhanteras Mein Kya-kya Kharidna Chahiye: आज धनतेरस है और अगर आप अभी तक खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने की परंपरा तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीजें भी खरीदी जाती हैं, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है? इन चीजों को खरीदने के लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। कम बजट में भी आप धनतेरस की खरीदारी पूरी कर सकते हैं।



कई लोगों के मन में आखिरी समय पर यही सवाल रहता है कि धनतेरस में क्या-क्या लेना चाहिए, धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है और अगर सोना-चांदी खरीदने का बजट नहीं है तो कौन सी चीज घर लानी चाहिए? चांदी की मछली, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, झाड़ू, पीतल के बर्तन और धनिया जैसी चीजें इस मौके पर खरीदने की पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ी हैं।

अगर आप भी आज बाजार जाने वाले हैं या अभी तक धनतेरस की शॉपिंग की लिस्ट नहीं बनाई है, तो यहां जानिए 5 ऐसी चीजें जिन्हें आप अपने बजट और पारिवारिक परंपरा के अनुसार खरीद सकते हैं।
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चांदी की मछली, कछुए और हाथी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

धनतेरस पर आखिरी समय में खरीद लें ये 5 शुभ चीजें
 

चांदी की मछली

धनतेरस की खरीदारी में चांदी की मछली भी एक लोकप्रिय विकल्प है। कई परिवारों में मछली को शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बाजार में चांदी की छोटी मछली, मछली का जोड़ा और लॉकेट जैसी डिजाइन मिल सकती हैं। अगर आपका बजट कम है तो छोटी चांदी की मछली या चांदी की परत वाली सजावटी वस्तु देख सकते हैं। खरीदते समय चांदी की शुद्धता, वजन और बिल जरूर जांचें।

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धनतेरस पर नया या पुराना चांदी का सिक्का , क्या खरीदें - फोटो : Ai

चांदी का सिक्का

अगर आप सोने के गहने नहीं खरीदना चाहते तो चांदी का सिक्का अच्छा विकल्प हो सकता है। धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की आकृति वाले चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा कई घरों में है। इन्हें दिवाली की लक्ष्मी पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में अलग-अलग वजन के सिक्के उपलब्ध होते हैं। अपनी जेब के अनुसार छोटा सिक्का भी खरीद सकते हैं।

 

धनतेरस की खरीदारी: नया चांदी का सिक्का खरीदें या पुराना? जानिए किसमें है ज्यादा फायदा

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झाड़ू - फोटो : Adobe Stock

झाड़ू

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा भी काफी प्रचलित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि साफ-सफाई से घर में सकारात्मकता और शुभता आती है। इसलिए कई परिवार धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदते हैं। अगर आप कम बजट में खरीदारी करना चाहते हैं तो यह एक आसान विकल्प है। ध्यान रखें कि यह धार्मिक मान्यता है, कोई अनिवार्य नियम नहीं।

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पीतल के बर्तन - फोटो : AI

पीतल या तांबे के बर्तन

धनतेरस पर बर्तन खरीदना सबसे पुरानी और लोकप्रिय परंपराओं में से एक है। आप अपनी जरूरत के अनुसार पीतल का कटोरा, तांबे का लोटा, छोटी थाली या स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा बर्तन सेट ही खरीदें। छोटी-सी उपयोगी वस्तु भी इस मौके पर ली जा सकती है। खरीदारी करते समय धातु की गुणवत्ता और कीमत की तुलना जरूर करें।

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