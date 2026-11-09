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भाई दूज 2026: पूजा की थाली में जरूर रखें ये 7 चीजें, जानें रोली, अक्षत और दीपक का महत्व

Mon, 09 Nov 2026 07:51 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 09 Nov 2026 07:51 PM IST
सार

Bhai Dooj Puja Thali 2026: अगर आप चाहती हैं कि भाई दूज की पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ हो, तो पहले से ही पूजा की थाली तैयार कर लें। आइए जानते हैं भाई दूज की पूजा थाली में कौन-कौन सी 7 चीजें जरूर रखनी चाहिए और इनका धार्मिक महत्व क्या है।

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Bhai Dooj 2026: 7 Essential Things to Keep in Your Puja Thali Complete Samagri List
भाई दूज की पूजा सामग्री - फोटो : AI

विस्तार
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Bhai Dooj Puja Samagri : भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। दिवाली के दो दिन बाद मनाए जाने वाले इस खास पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और भाई को तिलक लगाने से रिश्ते में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है।

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भाई दूज के दिन पूजा की थाली तैयार करने का भी विशेष महत्व होता है। अक्सर बहनें पूजा की तैयारी तो कर लेती हैं, लेकिन जल्दबाजी में कुछ जरूरी चीजें रखना भूल जाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस बार भाई दूज की पूजा करने वाली हैं, तो थाली सजाते समय कुछ खास चीजों का ध्यान जरूर रखें।
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धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, नारियल, फूल और कलावा जैसी चीजें रखी जाती हैं। इन सभी चीजों का अपना अलग महत्व माना जाता है।

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अगर आप चाहती हैं कि भाई दूज की पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ हो, तो पहले से ही पूजा की थाली तैयार कर लें। आइए जानते हैं भाई दूज की पूजा थाली में कौन-कौन सी 7 चीजें जरूर रखनी चाहिए और इनका धार्मिक महत्व क्या है।


भाई दूज की पूजा थाली में जरूर रखें ये 7 चीजें

1. रोली या कुमकुम

भाई दूज की पूजा में रोली या कुमकुम सबसे जरूरी सामग्री में से एक है। इसी से बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। हिंदू धर्म में तिलक को शुभता, सम्मान और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा की थाली में रोली रखना भूलें।

2. अक्षत यानी साबुत चावल

पूजा की थाली में साबुत चावल यानी अक्षत जरूर रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षत पूर्णता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होते हैं। भाई को तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करने की परंपरा है। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए हों।

3. दीपक

भाई दूज की पूजा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके लिए आप घी या तेल का दीपक रख सकती हैं। दीपक को प्रकाश, सकारात्मकता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान दीपक जलाकर भाई की सुखी और लंबी उम्र की कामना करें।

4. मिठाई

कोई भी त्योहार मिठाई के बिना अधूरा लगता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई का मुंह मीठा कराती हैं। इसके लिए पूजा की थाली में लड्डू, पेड़ा, बर्फी या भाई की पसंदीदा मिठाई रख सकती हैं। मिठाई रिश्ते में मिठास और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है।

5. नारियल

भाई दूज की पूजा में नारियल रखना भी शुभ माना जाता है। इसे श्रीफल कहा जाता है और धार्मिक कार्यों में इसका विशेष महत्व है। बहनें पूजा के दौरान भाई को नारियल भेंट कर सकती हैं। यह शुभता और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है।

6. कलावा या मौली

पूजा की थाली में लाल कलावा या मौली भी जरूर रखें। धार्मिक परंपरा के अनुसार इसे रक्षा और मंगलकामना के प्रतीक के रूप में बांधा जाता है। पूजा के दौरान भाई की कलाई पर कलावा बांधने की परंपरा कुछ परिवारों में निभाई जाती है।

7. फूल और फूलों की माला

भाई दूज की पूजा में ताजे फूल रखना भूलें। फूलों को पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। आप गेंदे, गुलाब या अपनी पसंद के दूसरे फूलों से पूजा की थाली सजा सकती हैं। इससे पूजा की थाली भी सुंदर दिखाई देती है।

भाई दूज पर इन बातों का भी रखें ध्यान

भाई दूज के दिन पूजा की थाली साफ-सुथरी रखें। तिलक लगाने से पहले भाई को आसन पर बैठाएं और परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा करें। इस दिन भाई-बहन एक-दूसरे को उपहार देकर अपने रिश्ते की खुशियां भी बांटते हैं।

ध्यान रखें कि अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भाई दूज की पूजा की विधि और सामग्री में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार पूजा करना सबसे अच्छा है।

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