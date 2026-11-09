हेल्थ की बात: क्या ज्यादा मिठाइयां भी बढ़ा सकती हैं कोलेस्ट्रॉल? जानिए दिल पर क्या पड़ सकता है असर

1 of 4 मिठाइयों से कोलेस्ट्रॉल का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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ये दिवाली वीक चल रहा है, देशभर में रोशनी और उल्लास के इस खास पर्व का उत्सव देखा जा रहा है। त्योहार हो तो मिठाइयां तो बनती ही हैं, बिना मिठाई के खुशियां अधूरी-सी लगती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को त्योहारों के दौरान अपनी सेहत को लेकर खास सावधानी बरतते रहने की सलाह देते हैं। विशेषतौर पर मिठाइयों के सेवन को लेकर अलर्ट रहना और भी जरूरी है।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज्यादा मीठा खाना सिर्फ वजन और ब्लड शुगर ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। मिठाइयों में मौजूद एडेड शुगर चीनी, घी-मक्खन और ट्रांस फैट दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।



जिन लोगों को पहले से शुगर या मोटापे की समस्या रही है उन्हें मिठाइयों के सेवन को लेकर और भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब सवाल ये है कि इससे हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल का क्या खतरा होता है?

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2 of 4 कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर धमनियों में फैट जमा होने का खतरा बढ़ जाता है, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तेल या घी खाने से बढ़ता है, जबकि अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादा चीनी का सेवन भी शरीर में फैट के संतुलन को बिगाड़ सकता है। चूंकि त्योहारों के दौरान हमारा खान-पान गड़बड़ हो जाता है और हम सभी मिठाइयां ज्यादा खाने लगते हैं इससे आपकी सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ने का खतरा हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मिठाइयों में मौजूद चीनी और फैट दोनों शरीर में अलग-अलग तरह से असर डालते हैं। यह समझना जरूरी है कि चीनी सीधे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, लेकिन इसका ज्यादा सेवन ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है, जिसकी शरीर को कुछ मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन जब खून में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो यह धमनियों की दीवारों में जमा होने लगता है।

इससे नसें संकरी और सख्त हो सकती हैं। नसें में रुकावट के कारण दिल तक खून पहुंचने में परेशानी होती है और हार्ट अटैक-स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है।

मिठाइयों में मौजूद अतिरिक्त चीनी शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती है। ज्यादा कैलोरी लेने से वजन भी बढ़ सकता है। इससे शरीर में फैट का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।

3 of 4 मिठाइयों को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Adobe stock

क्या कहते हैं डॉक्टर?



जनरल फिजिशियमन डॉ उत्कर्ष बताते हैं, गुलाब जामुन-लड्डू, बर्फी और रबड़ी जैसी मिठाइयों में घी और मक्खन का इस्तेमाल होता है। इनमें सैचुरेटेड फैट अधिक होता है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है।



बाजार में मिलने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजनीकृत वनस्पति में ट्रांस फैट हो सकता है। इसके ज्यादा सेवन को पहले से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला पाया गया है।

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4 of 4 खान-पान को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com