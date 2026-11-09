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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love

भाई दूज 2026: भाई को भी दें गिफ्ट, घड़ी से लेकर स्मार्ट गैजेट्स तक ये 7 तोहफे जीत लेंगे उसका दिल!

Mon, 09 Nov 2026 09:42 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 09 Nov 2026 09:42 PM IST
सार

Bhai Dooj Gift Ideas 2026: अक्सर त्योहारों पर गिफ्ट चुनते समय बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई को आखिर क्या दिया जाए। अगर आपके भाई को फैशन पसंद है, तो आप उसके लिए स्टाइलिश कपड़े या घड़ी चुन सकती हैं।

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Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love
भाई के लिए तोहफे के आइडिया - फोटो : AI

Best Gift Ideas For Brothers: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार, अपनापन और खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। लेकिन इस बार क्यों न आप भी अपने भाई को कोई ऐसा खास गिफ्ट दें, जिसे देखकर उसका चेहरा खिल उठे?



अक्सर त्योहारों पर गिफ्ट चुनते समय बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई को आखिर क्या दिया जाए। अगर आपके भाई को फैशन पसंद है, तो आप उसके लिए स्टाइलिश कपड़े या घड़ी चुन सकती हैं। वहीं, टेक्नोलॉजी का शौक रखने वाले भाई के लिए ईयरबड्स या स्मार्ट गैजेट अच्छा विकल्प हो सकता है।

अगर आपका भाई फिटनेस का शौकीन है, तो उसके लिए फिटनेस बैंड या जिम एक्सेसरीज भी खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा पर्स, परफ्यूम और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी भाई दूज के मौके पर शानदार विकल्प हैं। जरूरी नहीं कि भाई को खुश करने के लिए आप बहुत महंगा तोहफा ही खरीदें। कई बार छोटा सा गिफ्ट भी रिश्ते में ढेर सारी खुशियां भर देता है।

आइए जानते हैं भाई दूज पर भाई को देने के लिए 7 ऐसे शानदार गिफ्ट आइडियाज, जो आपके भाई को जरूर पसंद आएंगे।
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Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love
Watch - फोटो : CMF

भाई दूज पर भाई को दें ये 7 शानदार गिफ्ट

1. स्टाइलिश घड़ी देकर बनाएं दिन खास

 

अगर आपका भाई हमेशा समय का पाबंद रहता है और उसे स्टाइलिश चीजें पहनना पसंद है, तो उसके लिए एक अच्छी घड़ी बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है। आप उसकी पसंद के हिसाब से क्लासिक एनालॉग वॉच या स्मार्टवॉच चुन सकती हैं। यह ऐसा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल वह रोजाना कर सकता है और आपको भी याद रखेगा।
 

Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love
perfume - फोटो : Adobe stock

परफ्यूम से भाई को दें खास एहसास

लड़कों को अच्छे परफ्यूम का काफी शौक होता है। ऐसे में भाई दूज पर उसके लिए उसकी पसंद की खुशबू वाला परफ्यूम खरीद सकती हैं। आप फ्रेश, वुडी या माइल्ड फ्रेगरेंस चुनें। गिफ्ट पैक में मिलने वाला परफ्यूम सेट भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

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Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love
स्टाइलिश कपड़े - फोटो : AI

स्टाइलिश कपड़े आएंगे खूब पसंद

अगर आपका भाई फैशन को लेकर थोड़ा भी सजग रहता है, तो उसके लिए शर्ट, टी-शर्ट, हुडी या जैकेट खरीद सकती हैं। उसकी पसंद और साइज का ध्यान रखते हुए कपड़े चुनें। आप चाहें तो उसकी पसंदीदा ब्रांड का कैजुअल आउटफिट भी गिफ्ट कर सकती हैं।

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Bhai Dooj Gift Ideas 2026: 7 Best Gifts for Brothers That He Will Love
इयरफोन - फोटो : Freepik.com

ईयरबड्स या हेडफोन करें गिफ्ट

अगर आपका भाई गाने सुनने, गेम खेलने या ऑनलाइन काम करने का शौकीन है, तो वायरलेस ईयरबड्स या हेडफोन शानदार गिफ्ट हो सकते हैं। आजकल बाजार में अलग-अलग बजट में कई विकल्प मिल जाते हैं। गिफ्ट खरीदते समय बैटरी बैकअप, साउंड क्वालिटी और आराम का ध्यान जरूर रखें।
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