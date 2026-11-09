Morning Walk in High AQI: आजकल बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है। खासकर सर्दियों के मौसम में कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जो रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग या जिम में एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोजाना वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए प्रदूषण के बावजूद अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं। लेकिन खराब AQI में बाहर पसीना बहाना सेहत पर भारी पड़ सकता है।

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दरअसल, जब हवा में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो सांस के जरिए ये शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। इससे आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में परेशानी और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अस्थमा, दिल और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है।ऐसे में सवाल उठता है कि खराब AQI में मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए या नहीं? क्या जिम में वर्कआउट करना सुरक्षित है? क्या घर पर एक्सरसाइज करना बेहतर विकल्प है? आइए जानते हैं खराब हवा में फिटनेस रूटीन कैसे बनाए रखें और किन गलतियों से बचना जरूरी है।



खराब AQI में मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए या नहीं?



अगर आपके शहर का AQI 201 से 300 के बीच यानी खराब श्रेणी में है, तो लंबे समय तक बाहर टहलने और तेज एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। बहुत खराब AQI (301-400) में आउटडोर एक्सरसाइज से परहेज करना बेहतर है। वहीं, गंभीर श्रेणी (401-500) में बाहर शारीरिक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्दी टहलने से हवा साफ होगी, यह जरूरी नहीं है। इसलिए वॉक पर निकलने से पहले अपने शहर का AQI जरूर चेक करें।



खराब AQI में जिम जाना कितना सुरक्षित है?



अगर आप रोजाना जिम जाते हैं, तो प्रदूषण के दिनों में अपनी एक्सरसाइज की जगह और वातावरण पर ध्यान दें। अच्छी एयर फिल्ट्रेशन और साफ हवा वाले इनडोर जिम में हल्की या मध्यम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जिम में धूल, धुआं या बाहर की प्रदूषित हवा आ रही है, तो वहां भी वर्कआउट करने से बचें। भारी कार्डियो, ट्रेडमिल पर तेज दौड़ने और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की जगह हल्की एक्सरसाइज चुनें।



घर पर करें ये एक्सरसाइज

खराब AQI में फिटनेस बनाए रखने के लिए घर पर योग, स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइज, इंडोर वॉकिंग और बॉडीवेट वर्कआउट कर सकते हैं। हालांकि, घर के अंदर भी हवा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं, सिगरेट, अगरबत्ती और धूल से बचें। संभव हो तो HEPA एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।



खराब AQI में क्या न करें?



प्रदूषण ज्यादा होने पर पार्क या सड़क पर रनिंग न करें।

ट्रैफिक और निर्माण कार्य वाली जगहों पर एक्सरसाइज न करें।

सांस फूलने, खांसी या सीने में जकड़न होने पर वर्कआउट जारी न रखें।

अस्थमा और दिल की बीमारी वाले लोग डॉक्टर की सलाह के बिना भारी एक्सरसाइज न करें।

सिर्फ मास्क पहनकर यह न मानें कि प्रदूषित हवा में दौड़ना सुरक्षित है।





N95 मास्क और सावधानी का रखें ध्यान

अगर प्रदूषण के दौरान बाहर निकलना जरूरी है, तो अच्छी फिटिंग वाला N95 या समकक्ष पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर मददगार हो सकता है। हालांकि, मास्क पहनना खराब AQI में आउटडोर वर्कआउट करने की अनुमति नहीं है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस या दिल के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान सीने में दर्द, ज्यादा सांस फूलना या घरघराहट हो तो तुरंत रुकें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें।