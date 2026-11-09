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गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं: जय श्रीकृष्ण! कान्हा के नाम जाप के साथ करें गोवर्धन पूजा, अपनों को भेजें शुभ संदेश

Mon, 09 Nov 2026 08:22 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 09 Nov 2026 08:22 PM IST
सार

Govardhan Puja Wishes 2026: गोवर्धन पूजा के खास मौके पर हर कोई अपने प्रियजनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से जुड़े संदेश त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देते हैं।

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Happy Govardhan Puja 2026 Wishes in Hindi: Quotes, Shayari, Messages for WhatsApp, Facebook and Instagram
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Happy Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पावन पर्व पर भक्त गिरिराज महाराज की पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है।



गोवर्धन पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने का भी खास अवसर है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए शुभकामना संदेश भेजते हैं।

अगर आप भी इस गोवर्धन पूजा पर अपनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो साधारण मैसेज की जगह खूबसूरत शायरी और कविताएं भेज सकते हैं। प्यार और भक्ति से भरे ये संदेश आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

इस खास मौके पर हर कोई अपने प्रियजनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से जुड़े संदेश त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देते हैं।

आइए, गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर पढ़ें खूबसूरत शुभकामना संदेश, दिल छू लेने वाली शायरी और छोटी-छोटी कविताएं, जिन्हें आप अपने करीबियों को भेजकर त्योहार की बधाई दे सकते हैं।
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Happy Govardhan Puja 2026 Wishes in Hindi: Quotes, Shayari, Messages for WhatsApp, Facebook and Instagram
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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कान्हा ने पर्वत उठाकर सबको बचाया था,
भक्तों को प्रेम और विश्वास का पाठ पढ़ाया था।
गिरिराज महाराज की कृपा बनी रहे आप पर,
खुशियों से भरा रहे आपका घर-आंगन हर बार।

शुभ गोवर्धन पूजा

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Happy Govardhan Puja 2026 Wishes in Hindi: Quotes, Shayari, Messages for WhatsApp, Facebook and Instagram
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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ना दुख रहे, ना कोई परेशानी हो,
हर दिन आपके जीवन में खुशियों की कहानी हो।
कान्हा का आशीर्वाद मिलता रहे आपको,
गोवर्धन पूजा पर बस यही हमारी जुबानी हो।

शुभ गोवर्धन पूजा

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Happy Govardhan Puja 2026 Wishes in Hindi: Quotes, Shayari, Messages for WhatsApp, Facebook and Instagram
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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गोवर्धन की छाया में खुशियों का संसार रहे,
कान्हा के चरणों में हर भक्त का प्यार रहे।
जीवन में कभी न आए दुखों की रात,
गिरिराज महाराज का आशीर्वाद रहे आपके साथ।

शुभ गोवर्धन पूजा

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गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मुरली की धुन और कान्हा का प्यार,
जीवन में लाए खुशियां अपार।
गिरिराज महाराज की कृपा बरसे,
हर सपना आपका पूरा हो इस बार।

शुभ गोवर्धन पूजा

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