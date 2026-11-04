फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Dhanteras Shopping 2026 Chandi Ka Sikka: Should You Buy Old or New Silver Coins?

धनतेरस की खरीदारी: नया चांदी का सिक्का खरीदें या पुराना? जानिए किसमें है ज्यादा फायदा

Wed, 04 Nov 2026 04:24 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 04 Nov 2026 04:24 PM IST
सार

silver coin buying guide: धनतरेस पर चांदी का सिक्का खरीदने की परंपरा है। लेकिन कई लोगों के बीच पुराने चांदी के सिक्के को भी मांग होती है। सवाल है कि लोग पुराना सिक्का क्यों खरीदना पसंद करते हैं। क्या इसकी वजह शुद्धता और कीमत होती है? यहां जानिए...

विज्ञापन
Dhanteras Shopping 2026 Chandi Ka Sikka: Should You Buy Old or New Silver Coins?
धनतेरस पर नया या पुराना चांदी का सिक्का , क्या खरीदें - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Dhanteras Silver Buying Guide: धनतेरस आते ही बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी तेज हो जाती है। कोई चांदी के बर्तन खरीदता है तो कोई चांदी का सिक्का लेना पसंद करता है। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। कई लोग नए चमचमाते चांदी के सिक्कों की जगह पुराने चांदी के सिक्के खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पुराने चांदी के सिक्कों में नए सिक्कों के मुकाबले ज्यादा चांदी होती है या फिर इनके पीछे कोई खास वजह है?

विज्ञापन

 

दरअसल, पुराने चांदी के सिक्कों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने सिक्कों की शुद्धता बेहतर होती है, जबकि कुछ इन्हें भविष्य में ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद से खरीदते हैं। वहीं, कुछ लोगों के लिए पुराने सिक्कों का ऐतिहासिक और संग्रहणीय महत्व भी होता है।

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

लेकिन क्या वास्तव में पुराना सिक्का खरीदना नए सिक्के से ज्यादा फायदेमंद है? इसका जवाब केवल सिक्के की उम्र या चमक देखकर नहीं दिया जा सकता। इसकी असली कीमत उसके वजन, चांदी की शुद्धता, बाजार भाव और उसकी ऐतिहासिक पहचान पर निर्भर करती है। अगर आप भी इस धनतेरस चांदी का सिक्का खरीदने की सोच रहे हैं तो नया और पुराना सिक्का खरीदने से पहले इनके बीच का अंतर जरूर समझ लें।

1. पुराने चांदी के सिक्के क्यों पसंद करते हैं लोग?

पुराने चांदी के सिक्कों की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी अलग पहचान और संग्रहणीय महत्व है। कुछ पुराने सिक्के ऐतिहासिक दौर, पुराने राजघरानों या ब्रिटिश शासन के समय से जुड़े होते हैं। ऐसे सिक्कों को कॉइन कलेक्टर सामान्य चांदी के भाव से अलग कीमत पर भी खरीद सकते हैं। हालांकि, हर पुराना सिक्का दुर्लभ या कीमती नहीं होता। उसकी ऐतिहासिक पहचान, उपलब्धता और स्थिति भी मायने रखती है।

2. नए चांदी के सिक्के में क्या है खास?

नए चांदी के सिक्के खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनमें वजन और शुद्धता की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकती है। कई प्रतिष्ठित विक्रेता सिक्कों पर 999 या 990 जैसी प्योरिटी की जानकारी देते हैं।

नया सिक्का खरीदते समय बिल, वजन, शुद्धता और पैकेजिंग की जांच करना आसान रहता है। इसलिए सामान्य खरीदारी और चांदी के रूप में बचत करने वालों के लिए नया सिक्का एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।



3. पुराने और नए सिक्के में किसकी कीमत ज्यादा होती है?


इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। अगर कोई पुराना सिक्का दुर्लभ है और उसकी मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत चांदी के सामान्य बाजार भाव से अधिक हो सकती है।

लेकिन अगर पुराना सिक्का सामान्य है तो उसकी कीमत मुख्य रूप से उसमें मौजूद शुद्ध चांदी के वजन के आधार पर तय होगी। दूसरी तरफ नए सिक्के में भी डिजाइन, पैकिंग और निर्माण शुल्क के कारण अतिरिक्त कीमत लग सकती है।


4. चांदी का सिक्का खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?


धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदते समय केवल उसकी चमक या डिजाइन पर भरोसा न करें।

  • सिक्के का वास्तविक वजन जरूर जांचें।
  • 999, 990 जैसी प्योरिटी की जानकारी देखें।
  • पुराने सिक्के की स्वतंत्र जांच किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से करवाएं।
  • खरीदारी का पक्का बिल जरूर लें।
  • सिक्का वापस बेचने या एक्सचेंज करने की शर्तें पहले समझें।
  • पुराने सिक्के को दुर्लभ बताकर ज्यादा कीमत मांगी जा रही हो तो उसकी प्रामाणिकता जांचें।

5. धनतेरस पर नया सिक्का खरीदें या पुराना?


अगर आपका उद्देश्य चांदी खरीदकर लंबे समय तक रखना है तो प्रमाणित शुद्धता और कम अतिरिक्त शुल्क वाला नया सिक्का एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। वहीं, अगर आपको पुराने सिक्कों का शौक है और किसी दुर्लभ सिक्के की ऐतिहासिक पहचान समझते हैं तो पुराना सिक्का भी आकर्षक विकल्प बन सकता है।


याद रखें कि पुराने होने का मतलब ज्यादा कीमती होना नहीं है। चांदी के सिक्के की असली कीमत उसकी शुद्धता, वजन और बाजार में उसकी मांग से तय होती है। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी करते समय भावनाओं से ज्यादा जानकारी और जांच पर भरोसा करना समझदारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed