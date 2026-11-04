Dhanteras Silver Buying Guide: धनतेरस आते ही बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी तेज हो जाती है। कोई चांदी के बर्तन खरीदता है तो कोई चांदी का सिक्का लेना पसंद करता है। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। कई लोग नए चमचमाते चांदी के सिक्कों की जगह पुराने चांदी के सिक्के खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पुराने चांदी के सिक्कों में नए सिक्कों के मुकाबले ज्यादा चांदी होती है या फिर इनके पीछे कोई खास वजह है?

दरअसल, पुराने चांदी के सिक्कों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने सिक्कों की शुद्धता बेहतर होती है, जबकि कुछ इन्हें भविष्य में ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद से खरीदते हैं। वहीं, कुछ लोगों के लिए पुराने सिक्कों का ऐतिहासिक और संग्रहणीय महत्व भी होता है।

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लेकिन क्या वास्तव में पुराना सिक्का खरीदना नए सिक्के से ज्यादा फायदेमंद है? इसका जवाब केवल सिक्के की उम्र या चमक देखकर नहीं दिया जा सकता। इसकी असली कीमत उसके वजन, चांदी की शुद्धता, बाजार भाव और उसकी ऐतिहासिक पहचान पर निर्भर करती है। अगर आप भी इस धनतेरस चांदी का सिक्का खरीदने की सोच रहे हैं तो नया और पुराना सिक्का खरीदने से पहले इनके बीच का अंतर जरूर समझ लें।



1. पुराने चांदी के सिक्के क्यों पसंद करते हैं लोग?



पुराने चांदी के सिक्कों की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी अलग पहचान और संग्रहणीय महत्व है। कुछ पुराने सिक्के ऐतिहासिक दौर, पुराने राजघरानों या ब्रिटिश शासन के समय से जुड़े होते हैं। ऐसे सिक्कों को कॉइन कलेक्टर सामान्य चांदी के भाव से अलग कीमत पर भी खरीद सकते हैं। हालांकि, हर पुराना सिक्का दुर्लभ या कीमती नहीं होता। उसकी ऐतिहासिक पहचान, उपलब्धता और स्थिति भी मायने रखती है।



2. नए चांदी के सिक्के में क्या है खास?



नए चांदी के सिक्के खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनमें वजन और शुद्धता की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकती है। कई प्रतिष्ठित विक्रेता सिक्कों पर 999 या 990 जैसी प्योरिटी की जानकारी देते हैं।



नया सिक्का खरीदते समय बिल, वजन, शुद्धता और पैकेजिंग की जांच करना आसान रहता है। इसलिए सामान्य खरीदारी और चांदी के रूप में बचत करने वालों के लिए नया सिक्का एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।



इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। अगर कोई पुराना सिक्का दुर्लभ है और उसकी मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत चांदी के सामान्य बाजार भाव से अधिक हो सकती है।



लेकिन अगर पुराना सिक्का सामान्य है तो उसकी कीमत मुख्य रूप से उसमें मौजूद शुद्ध चांदी के वजन के आधार पर तय होगी। दूसरी तरफ नए सिक्के में भी डिजाइन, पैकिंग और निर्माण शुल्क के कारण अतिरिक्त कीमत लग सकती है।



4. चांदी का सिक्का खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?



धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदते समय केवल उसकी चमक या डिजाइन पर भरोसा न करें।

सिक्के का वास्तविक वजन जरूर जांचें।

999, 990 जैसी प्योरिटी की जानकारी देखें।

पुराने सिक्के की स्वतंत्र जांच किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से करवाएं।

खरीदारी का पक्का बिल जरूर लें।

सिक्का वापस बेचने या एक्सचेंज करने की शर्तें पहले समझें।

पुराने सिक्के को दुर्लभ बताकर ज्यादा कीमत मांगी जा रही हो तो उसकी प्रामाणिकता जांचें।

5. धनतेरस पर नया सिक्का खरीदें या पुराना?



अगर आपका उद्देश्य चांदी खरीदकर लंबे समय तक रखना है तो प्रमाणित शुद्धता और कम अतिरिक्त शुल्क वाला नया सिक्का एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। वहीं, अगर आपको पुराने सिक्कों का शौक है और किसी दुर्लभ सिक्के की ऐतिहासिक पहचान समझते हैं तो पुराना सिक्का भी आकर्षक विकल्प बन सकता है।



याद रखें कि पुराने होने का मतलब ज्यादा कीमती होना नहीं है। चांदी के सिक्के की असली कीमत उसकी शुद्धता, वजन और बाजार में उसकी मांग से तय होती है। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी करते समय भावनाओं से ज्यादा जानकारी और जांच पर भरोसा करना समझदारी है।