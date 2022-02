UPSSSC 2022: लेखपाल भर्ती में हिंदी के किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं प्रश्न और पिछली भर्ती में इससे पूछे गए थे किस तरह के प्रश्न, देखें यहाँ

लेखपाल भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों से हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ्स तथा ग्राम समाज एवं विकास विषयों से 25-25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में हिंदी सेक्शन बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसमें अभ्यर्थियों से समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांश, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संसोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द जैसे टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए लेखपाल की पिछली भर्ती में हिंदी विषय से पूछे गए कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं : 1. “ऊँट के मुँह में जीरा ” इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? (A) बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना (B) जानवर को दवाई देना (C) बड़े प्राणी को सान्त्वना देना सान्त्वना दे (D) बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना उत्तर : A 2. “जूते चाटना” इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? (A) इधर-उधर घूमना (B) घूस देना (C) जूतों को चमकदार बनाना (D) खुशामद करना उत्तर : D 3. “रीत्यनुसार” शब्द का संधि-विच्छेद क्या होगा ? (A) रीति + अनुसार (B) रीत्यू + अनुसार (C) रीतु + अनुसार (D) रीत + अनुसार उत्तर : A 4. "किसी की सहायता करने वाला” इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? (A) सहायक (B) सहृदय (C) सहचर (D) सहकार उत्तर : A

5. "भला चाहने वाला” इसे एक शब्द में क्या कहेंगे?

(A) निःस्वार्थ (B) पुण्यात्मा (C) हितैषी (D) सहायक

उत्तर : C

6. “विद्वान” शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा ?

(A) विदुषी (B) विद्वती (C) विद्यामती (D) विद्यावंती

उत्तर : A

7. निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए :

(A) प्यास (B) प्रांगण (C) उद्वेग (D) आश्रम

उत्तर : A

8. “काली घटा का घमंड घटा” उपर्युक्त पंक्ति में कौन-सा अलंकार है ?

(A) यमक (B) उपमा (C) उत्प्रेक्षा (D) रूपक

उत्तर : A

9. “त्रिवेणी” शब्द में कौन-सा समास है ?

(A) कर्मधारय (B) बहुव्रीहि (C) द्विगु (D) द्वन्द्व

उत्तर : C

10. निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए :

(A) तीखा (B) अटारी (C) निकृष्ट (D) गहरा

उत्तर : C