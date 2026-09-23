बुध गोचर 2026: बुध का तुला राशि में गोचर, इन राशियों को करियर-कारोबार में मिलेगा बेहतर मौका

1 of 5 बुध तुला राशि में गोचर - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में बुध ग्रह को व्यापार, वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। बुध चंद्रमा के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज गति से चलते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 26 सितंबर को बुध अपने मित्र शुक्र की राशि तुला में गोचर करते हैं। बुध के तुला राशि में गोचर होने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं बुध के तुला राशि में गोचर करने से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के योग बन रहा है।

2 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। बुध के गोचर करने से आपको करियर-कारोबार में अच्छे और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान समाज में आपको अच्छा मान-सम्मान, धन और ऐशोआराम की प्राप्ति हो सकती है।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रेहगी। परिवार में सुख-सुविधा और शांति रहेगी। जो लोग बिजनेस में कोई बड़ी डील हासिल करना चाह रहे हैं उनको करियर में सुनहरे मौके मिल सकते हैं। आपको बुध के गोचर करने भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे होंगे।

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4 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

बुध का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभ से भरा हुआ होगा। इस दौरान आपको करियर में नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। आपका धर्म-कर्म के कार्यो में रुचि बनी रहेगी। बिजनेस में बंपर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। बुध के गोचर करने से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।



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5 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala