सरकारी नौकरी: अक्तूबर की पांच बड़ी भर्तियां, 47300 से अधिक रिक्तियां, कौन कर सकता है आवेदन, अंतिम तिथि क्या?

एसएससी 10+2 सीएचएसएल भर्ती के 2,536 पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर 2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्तूबर 2026 है, जबकि फॉर्म में सुधार के लिए 14 से 16 अक्तूबर 2026 तक का समय दिया गया है। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है और एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि SC, ST, महिला और PH उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं है। उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानें...