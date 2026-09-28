केनरा बैंक अप्रेंटिस: ग्रेजुएट्स के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नई भर्ती, 3500 पदों पर इस दिन शुरू होगा आवेदन

Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: केनरा बैंक ने स्नातक अपरेंटिस के 3,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बैंक ने भर्ती का नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जारी किया है। इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित बैंक की शाखाओं में स्नातक अपरेंटिस की नियुक्ति की जाएगी।

विज्ञापन