शिक्षक के 32388 पदों पर बंपर भर्ती: बीपीएससी टीआरई-4 के लिए आवेदन शुरू, इस तारीख तक भर दें फॉर्म

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार एक से अधिक शिक्षण श्रेणी के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी चुनी गई हर श्रेणी के लिए अलग परीक्षा शुल्क देना होगा। ये श्रेणियां कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 हैं।



उम्मीदवार शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के दौरान बैंक की ओर से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है। यह शुल्क भुगतान के समय बैंक द्वारा अपने आप काट लिया जाएगा।