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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Umaria: Body Found Floating in Dhanwahi Dam, Crowd Gathers; Police Search for Deceased’s Identity

उमरिया: धनवाही डैम के पानी में तैरती मिली लाश, मौके पर जुटी भीड़, मृतक की शिनाख्ती में जुटी पुलिस

Tue, 29 Sep 2026 03:20 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Tue, 29 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

धनवाही डैम में अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची नौरोजाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं है।

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Umaria: Body Found Floating in Dhanwahi Dam, Crowd Gathers; Police Search for Deceased’s Identity
धनवाही डैम के पानी में दिखा अज्ञात युवक का शव

विस्तार
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जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत घुलघुली स्थित धनवाही डैम में मंगलवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पानी में शव दिखाई देने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नौरोजाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर धनवाही डैम के पानी में लोगों ने एक युवक का शव देखा। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मामले की सूचना नौरोजाबाद थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डैम के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जानकारी जुटाई और शव की स्थिति का जायजा लिया।
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फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक कौन है और वह धनवाही डैम तक कैसे पहुंचा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों और आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शव डैम में कब से था और क्या किसी ने युवक को डैम के आसपास पहले देखा था। फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे।

पुलिस आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही युवक की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की जानकारी भी जुटा सकती है। फिलहाल नौरोजाबाद पुलिस शव की पहचान, उसके डैम तक पहुंचने की परिस्थितियों और मौत के कारणों की जांच कर रही है।

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