खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी: सीआरपीएफ, रेलवे, नौसेना और बैंक में अवसर; कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता

भारतीय नौसेना ने खेल कोटे के तहत सेलर (एसएसआर/एमआर) के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। पद के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थियों का चयन खेल परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर 2026 है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के उम्मीदवार 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर और चीफ पेटी ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती होगी।

जरूरी जानकारी विवरण संगठन भारतीय नौसेना पद सेलर (एसएसआर/एमआर), खेल कोटा शैक्षणिक योग्यता 10वीं/12वीं पास, पद के अनुसार 12वीं के लिए गणित और भौतिकी आयु सीमा 17.5 से 22 वर्ष खेल पात्रता अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतर-विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित खेल उपलब्धि चयन प्रक्रिया खेल परीक्षण, पीईटी और चिकित्सा जांच सामान्य अंतिम तारीख 15 अक्तूबर 2026 विशेष क्षेत्रों के लिए अंतिम तारीख 22 अक्तूबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन