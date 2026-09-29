बुध वक्री 2026: अक्तूबर में इन 3 राशि वालों की बढ़ेगी टेंशन, व्यापार, कामकाज और सेहत को लेकर रहें सावधान

Budh Vakri 2026: बुध के राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ उनका मार्गी और वक्री होना भी ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध की वक्री चाल कुछ राशि वालों के लिए परेशानियां बढ़ा सकती है, क्योंकि इस दौरान बुध उल्टी चाल से गोचर करते हुए प्रतीत होते हैं। माना जाता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव कुछ जातकों के करियर, कारोबार और प्रेम जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस अवधि में बनते हुए काम बिगड़ने के साथ ही जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अपने फैसले सोच-समझकर लेने और किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बुध की यह उल्टी चाल किन राशि वालों की परेशानियां बढ़ा सकता हैं, आइए जानते हैं।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा अधिक करनी होगी और काम बनते बनते अटक सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अनुभवी लोगों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। इसके अलावा निवेश के मौके हाथ से जा सकते हैं। आप किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इससे नुकसान होने की आशंका है।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल भागदौड़ बढ़ा सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे धन खर्च बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ध्यान रखें।आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पनप सकती है।
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मकर राशि
मकर राशि वालों को इस दौरान अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक मामलों और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े फैसले भी सोच-समझकर लें। माता की खराब सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। जल्दबाजी में किया गया निवेश या अनावश्यक खर्च आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मकर राशि वालों को किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने या फिर नियमों के उल्लंघन करने से बचना चाहिए।
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