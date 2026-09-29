बुध वक्री 2026: अक्तूबर में इन 3 राशि वालों की बढ़ेगी टेंशन, व्यापार, कामकाज और सेहत को लेकर रहें सावधान

Budh Vakri 2026: बुध के राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ उनका मार्गी और वक्री होना भी ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध की वक्री चाल कुछ राशि वालों के लिए परेशानियां बढ़ा सकती है, क्योंकि इस दौरान बुध उल्टी चाल से गोचर करते हुए प्रतीत होते हैं। माना जाता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव कुछ जातकों के करियर, कारोबार और प्रेम जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस अवधि में बनते हुए काम बिगड़ने के साथ ही जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अपने फैसले सोच-समझकर लेने और किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बुध की यह उल्टी चाल किन राशि वालों की परेशानियां बढ़ा सकता हैं, आइए जानते हैं।