सुर्खियां: सीजेपी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर अड़ी, किला बनी दिल्ली; रूस से तेल खरीदेगा यूएस; इटली में बड़ी चोरी

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज है। जंतर-मंतर पर आंदोलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारियों को राज्यों में ही रोकने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के साथ कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद रूस से अमेरिका को 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की आपूर्ति का एलान किया है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर कारोबारी एलन मस्क ने मुकेश अंबानी पर निशाना साधा है। मस्क ने अंबानी पर तंज कसते हुए स्टारलिंक को भारत में प्रतिस्पर्धा का मौका देने की अपील की है। वहीं, सरकार ने साफ किया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता। अंतरराष्ट्रीय खबरों में इटली में शराब की 30 हजार बोतलों की चोरी और पनामा में 7.6 तीव्रता के भूकंप की खबर प्रमुख है। यूनेस्को की रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर चिंता जताई गई है। जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि किश्तवाड़ आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल किया है। मनोरंजन जगत में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से पहले केबीसी में खास जश्न देखने को मिला। वहीं, क्रिकेट में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
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दिल्ली में सीजेपी का आंदोलन, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त
- फोटो : पीटीआई
दिल्ली में दीपके का हल्लाबोल LIVE: गृह मंत्रालय का फरमान- सीजेपी के आंदोलनकारियों को रोकें, राज्यों में क्या?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे आंदोलनकारी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा होने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलनकारियों को राज्यों में ही रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी साल जून में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है। पढ़ें पूरी खबर
सीजेपी आंदोलन LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर पहुंचने पर अड़ी, दिल्ली पुलिस-केंद्रीय बल चौकस; चेकिंग जारी
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। कइयों के रास्ते बदले हैं। दिल्ली में 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है और प्रदर्शन वाले इलाके के इर्द-गिर्द कुछ दूरी में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। दिल्ली की सीमाएं सील हैं और बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। पढ़ें पूरी खबर
प्रदर्शन पर पहरा: जंतर-मंतर पर अभेद्य चक्रव्यूह, 37 जगह नाकाबंदी... 15 हिरासत केंद्र; इलाके में तगड़ी घेराबंदी
जंतर-मंतर पर आज (शनिवार) होने वाले सीजेपी के धरना-प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। तकरीबन पांच किमी के दायरे में किलेबंदी की गई है। पढ़ें पूरी खबर
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डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन
- फोटो : अमर उजाला
पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा एलान: रूस से अमेरिका पहुंचेगा 3 लाख टन डीजल, क्या है वजह?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एलान किया कि रूस तुरंत अमेरिका को डीजल की आपूर्ति करेगा। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यह घोषणा की। यह एलान ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिका में एक कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर भारी शुल्क (टैरिफ) लगाने की मांग की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर
मुफ्त में भी नहीं मिलनी चाहिए स्टारलिंक को एंट्री, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक की चेतावनी
रेखा@72: कभी रंग-रूप पर ताने, कभी निजी जिंदगी पर सवाल; विवादों के बीच ऐसे चमकीं रेखा