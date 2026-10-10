सुर्खियां: सीजेपी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर अड़ी, किला बनी दिल्ली; रूस से तेल खरीदेगा यूएस; इटली में बड़ी चोरी

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज है। जंतर-मंतर पर आंदोलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारियों को राज्यों में ही रोकने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के साथ कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद रूस से अमेरिका को 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की आपूर्ति का एलान किया है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर कारोबारी एलन मस्क ने मुकेश अंबानी पर निशाना साधा है। मस्क ने अंबानी पर तंज कसते हुए स्टारलिंक को भारत में प्रतिस्पर्धा का मौका देने की अपील की है। वहीं, सरकार ने साफ किया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता। अंतरराष्ट्रीय खबरों में इटली में शराब की 30 हजार बोतलों की चोरी और पनामा में 7.6 तीव्रता के भूकंप की खबर प्रमुख है। यूनेस्को की रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर चिंता जताई गई है। जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि किश्तवाड़ आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल किया है। मनोरंजन जगत में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से पहले केबीसी में खास जश्न देखने को मिला। वहीं, क्रिकेट में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।