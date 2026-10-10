स्टारलिंक पर डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक की चेतावनी: मुफ्त में भी एंट्री न दे भारत; राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा?

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सरकार को मुफ्त में भी एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह कहना है डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता का। स्टारलिंक को लेकर जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अमर उजाला ने इससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं की पड़ताल की।