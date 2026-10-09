जोक्स: पत्नी की बात सुनकर पति के उड़ गए होश, फिर जो हुआ उसे पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, भरोसे और एक-दूसरे का साथ निभाने से बनता है, लेकिन इस रिश्ते में थोड़ी-सी नोकझोंक भी जरूरी होती है। कभी पति की कोई छोटी-सी बात पत्नी को हंसा देती है तो कभी पत्नी का एक सवाल पति को सोचने पर मजबूर कर देता है। घर के खर्च से लेकर खरीदारी, घूमने के प्लान और रोजमर्रा के कामों तक, पति-पत्नी के बीच ऐसे कई मजेदार पल आते हैं, जो बाद में हंसी की वजह बन जाते हैं। यही छोटी-छोटी बातें शादीशुदा जिंदगी को दिलचस्प बनाती हैं।
कई बार पति अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी के एक सवाल के आगे उसकी सारी दलीलें धरी रह जाती हैं। वहीं, कुछ मौकों पर पत्नी भी ऐसा जवाब देती है कि पति के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इनकी नोकझोंक में ताने कम और हंसी-मजाक ज्यादा हो तो जिंदगी का तनाव भी कुछ हल्का हो जाता है। अगर आप भी काम की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो ये पति-पत्नी के जोक्स आपके लिए हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, मजेदार जवाब हैं और ऐसी कॉमेडी है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी - सुनिए, अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे?
पति - मैं अखबार में इश्तहार दे दूंगा।
पत्नी - क्या लिखवाएंगे?
पति - जो इसे ढूंढकर लाएगा, उसे उसकी पसंद का इनाम दिया जाएगा।
पत्नी - सच में! कितना अच्छा इनाम देंगे?
पति - तुम्हें वापस ले जाने का मौका!
पत्नी - इस महीने हमें खर्च कम करना होगा। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं।
पति - बिल्कुल, आज से मैं बाहर का खाना बंद कर देता हूं।
पत्नी - और मैं ऑनलाइन खरीदारी बंद कर देती हूं।
पति - वाह! अब तो खूब बचत होगी।
पत्नी - हां, लेकिन पहले जो सामान मंगवाया है, उसका बिल तो भर दीजिए!
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी - बताइए, मैं कैसी लग रही हूं?
पति - बहुत अच्छी।
पत्नी - बस इतनी-सी तारीफ? शादी से पहले तो आप मेरी तारीफ में कविताएं लिखते थे।
पति - तब मैं कवि था, अब पति हूं। अब भावनाओं के साथ बजट भी देखना पड़ता है!
पत्नी - सुनिए, इस बार छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं।
पति - बिल्कुल! तुम जगह चुन लो।
पत्नी - मुझे पहाड़ पसंद हैं।
पति - ठीक है।
पत्नी - लेकिन वहां ठंड बहुत होगी।
पति - तो फिर समुद्र किनारे चलते हैं।
पत्नी - वहां धूप बहुत होगी।
पति - अच्छा, फिर कहां चलें?
पत्नी - पहले आप बताइए।
पति - मेरा सुझाव है कि हम घर पर बैठकर छुट्टियों की योजना बनाते हैं। कम से कम इस काम में तो पूरा दिन आराम से निकल जाएगा!
पत्नी - आप मुझसे ज्यादा अपने मोबाइल को समय देते हैं।
पति - ऐसा नहीं है। मोबाइल तो बस जरूरत के लिए है।
पत्नी - अच्छा, तो बताइए कि कल मैंने क्या कहा था?
पति - तुमने कहा था कि मैं मोबाइल बहुत चलाता हूं।
पत्नी - और आज क्या कहा?
पति - आज भी वही कहा है।
पत्नी - तो फिर आपको मेरी बात याद है!
पति - बिल्कुल, तुम्हारी बातें याद रखने के लिए मोबाइल से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है!
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी - आज आप घर के काम में मेरी मदद करेंगे?
पति - जरूर, बताओ क्या करना है?
पत्नी - पहले कपड़े तह कर दीजिए फिर रसोई साफ कर दीजिए।
पति - ठीक है, लेकिन एक बात बताओ।
पत्नी - क्या?
पति - मदद करने के लिए बुलाया है या आज मेरी कार्यक्षमता की परीक्षा है?
पत्नी - दोनों में फर्क क्या है? शादी के बाद तो अनुभव भी बढ़ना चाहिए!
पति - तुम मुझसे नाराज क्यों हो?
पत्नी - आपको खुद नहीं पता?
पति - नहीं, सच में नहीं पता।
पत्नी - कमाल है! गलती भी आप करते हैं और याद भी मुझे रखना पड़ता है।
पति - अच्छा, अब समझा।
पत्नी - क्या समझे?
पति - कि शादी में याददाश्त अच्छी होना भी बहुत जरूरी है!
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जोक्स का खजाना
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पत्नी - शादी से पहले आप कहते थे कि मेरे लिए चांद-तारे तोड़ लाएंगे।
पति - हां, बिल्कुल कहा था।
पत्नी - अब क्या हुआ? अब तो बाजार से सब्जी लाने में भी बहाने बनाते हैं।
पति - उस समय चांद-तारे तोड़ने का अनुभव नहीं था। अब जिंदगी ने सिखा दिया है कि पहले जरूरी काम पूरे करने चाहिए!
पत्नी - अच्छा! तो कल सब्जी आप ही लाएंगे।
पति - जी, अनुभव का सही इस्तेमाल होना चाहिए!
पत्नी - बताइए, जिंदगी में सबसे अच्छा साथी कौन होता है?
पति - जो मुश्किल समय में साथ दे।
पत्नी - बिल्कुल सही। और अगर वह आपकी गलतियों पर भी आपको समझाए?
पति - तो समझो किस्मत अच्छी है।
पत्नी - और अगर रोज समझाए?
पति - तो समझो किस्मत के साथ-साथ याददाश्त भी बहुत अच्छी है!
पत्नी - अच्छा है, कम से कम अब आपको समझ तो आने लगा है!
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं