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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 10 October 2026

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पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 10 October 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 10-Oct-2026

Chandauli News: नवही में पुल बनकर तैयार, 21 दिन बाद शुरू होगा आवागमन

Bridge in Navahi ready, traffic will start after 21 days
Bridge in Navahi ready, traffic will start after 21 days और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Udhampur News: रामबन के महू में मदरसे में लगी आग, 25 छात्रों समेत 27 को सुरक्षित निकाला

रामबन के महू में मदरसे में लगी आग, 25 छात्रों समेत 27 को सुरक्षित निकाला और पढ़ें
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12:59 AM, 10-Oct-2026

Mandi News: ट्रैक्टर हादसे में चालक की मौत, मां को मिलेगा 16.14 लाख मुआवजा

ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में बेटे को खोने वाली मां को अदालत ने 16.14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Deoria News: मोबाइल पर उपलब्ध होंगे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड

Patients' health records will be available on mobile phones. और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Rampur News: कचहरी से घर लौटी महिला से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

कचहरी में तारीख पर पहुंची महिला को घर लौटने के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष की मारपीट का सामना करना पड़ा। और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Bilaspur News: प्रदेश में निर्माणाधीन फोरलेन परियोजनाओं का नुकसान रोकने के लिए नीति में बदलाव की जरूरत

बिलासपुर। हिमाचल में फोरलेन निर्माण के बाद होने वाली कटिंग और भूस्खलन से नुकसान का मामला एनएचएआई और पढ़ें
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12:59 AM, 10-Oct-2026

Udham Singh Nagar News: सितारगंज में हुआ ताड़का वध की लीला का मंचन

सितारगंज में हुआ ताड़का वध की लीला का मंचन और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Jalaun News: मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Hisar News: धूल में धुंधली हुई बाजार की रौनक, पांच महीने से अधूरा नाला

अर्बन एस्टेट में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा के आवास के पास पिछले करीब पांच महीने से बरसाती नाले का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। सड़क पर अधूरे निर्माण के कारण दिनभर धूल-मिट्टी के गुबार उड़ते हैं। और पढ़ें
12:58 AM, 10-Oct-2026

Sitapur News: परिषदीय विद्यालयों में सीडीओ ने परखा बच्चों का शैक्षिक स्तर

परिषदीय विद्यालयों में सीडीओ ने परखा बच्चों का शैक्षिक स्तर और पढ़ें
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