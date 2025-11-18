पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
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01:00 AM, 10-Oct-2026
Chandauli News: नवही में पुल बनकर तैयार, 21 दिन बाद शुरू होगा आवागमन
12:59 AM, 10-Oct-2026
Udhampur News: रामबन के महू में मदरसे में लगी आग, 25 छात्रों समेत 27 को सुरक्षित निकालारामबन के महू में मदरसे में लगी आग, 25 छात्रों समेत 27 को सुरक्षित निकाला और पढ़ें
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Mandi News: ट्रैक्टर हादसे में चालक की मौत, मां को मिलेगा 16.14 लाख मुआवजाट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में बेटे को खोने वाली मां को अदालत ने 16.14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026
Deoria News: मोबाइल पर उपलब्ध होंगे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्डPatients' health records will be available on mobile phones. और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026
Rampur News: कचहरी से घर लौटी महिला से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तारकचहरी में तारीख पर पहुंची महिला को घर लौटने के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष की मारपीट का सामना करना पड़ा। और पढ़ें
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Bilaspur News: प्रदेश में निर्माणाधीन फोरलेन परियोजनाओं का नुकसान रोकने के लिए नीति में बदलाव की जरूरतबिलासपुर। हिमाचल में फोरलेन निर्माण के बाद होने वाली कटिंग और भूस्खलन से नुकसान का मामला एनएचएआई और पढ़ें
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Udham Singh Nagar News: सितारगंज में हुआ ताड़का वध की लीला का मंचनसितारगंज में हुआ ताड़का वध की लीला का मंचन और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026
Jalaun News: मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओमतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026
Hisar News: धूल में धुंधली हुई बाजार की रौनक, पांच महीने से अधूरा नालाअर्बन एस्टेट में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा के आवास के पास पिछले करीब पांच महीने से बरसाती नाले का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। सड़क पर अधूरे निर्माण के कारण दिनभर धूल-मिट्टी के गुबार उड़ते हैं। और पढ़ें
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