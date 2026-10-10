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पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस से अमेरिका पहुंचेगा 3 लाख टन डीजल, क्या है वजह?

Sat, 10 Oct 2026 01:31 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, वाशिंगटन।
पीटीआई, वाशिंगटन। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 10 Oct 2026 01:31 AM IST
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trump putin talks russia to supply 300000 tons diesel to us
व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एलान किया कि रूस तुरंत अमेरिका को डीजल की आपूर्ति करेगा। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यह घोषणा की।
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यह एलान ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिका में एक कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर भारी शुल्क (टैरिफ) लगाने की मांग की जा रही है।
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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद सफल बातचीत पूरी की है। इस दौरान यह सहमति बनी कि रूस तुरंत अमेरिकी और वैश्विक बाजार में 3 लाख टन से ज्यादा डीजल ईंधन की आपूर्ति करेगा।
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