पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस से अमेरिका पहुंचेगा 3 लाख टन डीजल, क्या है वजह?

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यह एलान ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिका में एक कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर भारी शुल्क (टैरिफ) लगाने की मांग की जा रही है।ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद सफल बातचीत पूरी की है। इस दौरान यह सहमति बनी कि रूस तुरंत अमेरिकी और वैश्विक बाजार में 3 लाख टन से ज्यादा डीजल ईंधन की आपूर्ति करेगा।