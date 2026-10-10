कौन हैं अजिंक्य शिंदे: दिपके ने इन्हें क्यों सौंपी सीजेपी का प्रदर्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी, आप से क्या कनेक्शन

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ऐसे में यह जानना अहम है कि अभिजीत दिपके के पूर्व में शूट किए गए वीडियो में जिन अजिंक्य शिंदे को प्रदर्शनकारियों को राह दिखाने के लिए चिह्नित किया गया है, वह कौन हैं और सीजेपी में किस पद पर हैं? इसके अलावा आम आदमी पार्टी (आप) से उनका क्या संपर्क सामने आया है? आइये जानते हैं...

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से आज (10 अक्तूबर) दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलाए गए प्रदर्शन का असर राजधानी के कई इलाकों में पड़ा है। बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शनस्थल पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि, सीजेपी के तीन प्रमुख नेताओं- अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से ही हिरासत में लिए जाने के बाद अब इन प्रदर्शनों की दिशा को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। इस बीच सीजेपी के एक्स हैंडल पर दिपके का एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख प्रदर्शनों के दौरान अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं और अपनी और रांका-दास की गौरमौजूदगी में अजिंक्य शिंदे को प्रदर्शन की कमान सौंपने की बात कह रहे हैं।