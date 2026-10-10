हाईस्पीड रेल के नाम पर जमीन अधिग्रहण: मंत्री जी. किशन रेड्डी बोले- यह अवैध; तेलंगाना में क्या है विवाद?

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जी. किशन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हैदराबाद से जुड़ने वाले तीन प्रस्तावित हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर चर्चा की थी। इनमें हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बंगलूरू और हैदराबाद-पुणे रेल कॉरिडोर शामिल हैं। रेल मंत्री ने उन्हें बताया कि तीनों मार्गों के अलाइनमेंट यानी रेल लाइन के निर्धारित रास्ते का अध्ययन अभी चल रहा है।केंद्र का यह बयान ऐसे समय आया है, जब तेलंगाना सरकार की ओर से रेल कॉरिडोर और दूसरी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिशें की जा रही हैं। हैदराबाद के बाहरी इलाकों में इन प्रयासों का किसानों ने विरोध किया है। इसी बीच केंद्र ने स्पष्ट किया है कि हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अभी जमीन अधिग्रहण का कोई अनुरोध संबंधित राज्य सरकारों को नहीं भेजा गया है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से किशन रेड्डी ने बताया कि तीनों कॉरिडोर का अलाइनमेंट तय होने के बाद इसकी जानकारी संबंधित राज्य सरकारों और किसानों के साथ साझा की जाएगी। फिलहाल रास्तों का अध्ययन किया जा रहा है। यानी अभी तीनों प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के अंतिम मार्ग का विवरण साझा नहीं किया गया है।