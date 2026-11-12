जोक्स हिंदी: लड़का- जान, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर? लड़की का जवाब सुनकर उड़ गए होश

1 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स हिंदी: हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



सुरेश की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...

सुरेश ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,

नर्स- मतलब

सुरेश - लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...

इत्तेफाक से सुरेश की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...

नर्स कन्फूयजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का- जान, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर?

लड़की- इधर-उधर कहां लिखते हो सच्चा प्यार है तो पॉपर्टी के पेपर्स पर लिखो सीधी बात, नो बकवास।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik