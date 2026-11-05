देसी जोक्स: सुपरपावर मिलने पर बंटी ने मांगी ऐसी चीज, पिंकी का जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह-सुबह पसंदीदा गाना सुनने को मिल जाए, कभी चाय के साथ गरमागरम पकौड़े मिल जाएं, तो कभी किसी अपने का मजेदार मैसेज पूरे दिन का मूड अच्छा कर देता है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच ऐसे छोटे-छोटे पल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। दोस्तों और करीबियों के साथ होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत भी इसी खुशी का हिस्सा है। कभी किसी की एक बात पर जोरदार हंसी छूट जाती है, तो कभी साधारण-सी बातचीत मजेदार किस्सा बन जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं पिंकी और बंटी के कुछ नए मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।





पिंकी - बंटी, तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिस पर तुम्हें बहुत गर्व हो?

बंटी - हां, एक बार मैंने बिना किसी की मदद लिए पूरा दिन निकाल दिया।

पिंकी - वाह! क्या किया था?

बंटी - रविवार था, घर पर कोई नहीं था और मैंने किसी को फोन भी नहीं किया।

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बंटी - पिंकी, तुम्हें पता है कि समझदार इंसान की पहचान क्या होती है?

पिंकी - क्या?

बंटी - वह बोलने से पहले सोचता है।

पिंकी - और तुम?

बंटी - मैं तो सोचने के बाद भी बोल देता हूं, ताकि सबको पता चले कि मैंने सोचा था।

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पिंकी - तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देते हो?

बंटी - क्योंकि मैं सवाल पूरा होने का इंतजार नहीं करता।

पिंकी - अच्छा! इसीलिए तुम्हारे जवाब अक्सर गलत होते हैं।

बंटी - कम से कम जवाब देने में तो मैं हमेशा आगे रहता हूं।

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बंटी - पिंकी, अगर तुम्हें एक दिन के लिए कोई सुपरपावर मिल जाए तो क्या करोगी?

पिंकी - मैं चाहूंगी कि घर का सारा काम अपने आप हो जाए।

बंटी - और मैं चाहूंगा कि तुम्हारी यह सुपरपावर हमेशा बनी रहे।

पिंकी - पहले अपने हिस्से का काम खुद करना सीखो, फिर सुपरपावर मांगना।

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