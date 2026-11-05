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देसी जोक्स: सुपरपावर मिलने पर बंटी ने मांगी ऐसी चीज, पिंकी का जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

Thu, 05 Nov 2026 02:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 05 Nov 2026 02:21 PM IST
सार

Desi Jokes: पिंकी और बंटी की मजेदार बातचीत में कभी समझदारी के नाम पर बहाने सुनने को मिलते हैं, तो कभी सवालों के ऐसे जवाब मिलते हैं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं होती। इन छोटे-छोटे जोक्स के जरिए रोजमर्रा की बातों को हंसी के अंदाज में पेश किया गया है। इन्हें पढ़कर आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ मुस्कुराने का मौका पा सकते हैं।

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Pinky and Bunty Funny Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह-सुबह पसंदीदा गाना सुनने को मिल जाए, कभी चाय के साथ गरमागरम पकौड़े मिल जाएं, तो कभी किसी अपने का मजेदार मैसेज पूरे दिन का मूड अच्छा कर देता है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच ऐसे छोटे-छोटे पल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। दोस्तों और करीबियों के साथ होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत भी इसी खुशी का हिस्सा है। कभी किसी की एक बात पर जोरदार हंसी छूट जाती है, तो कभी साधारण-सी बातचीत मजेदार किस्सा बन जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं पिंकी और बंटी के कुछ नए मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।




पिंकी - बंटी, तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिस पर तुम्हें बहुत गर्व हो?
बंटी - हां, एक बार मैंने बिना किसी की मदद लिए पूरा दिन निकाल दिया।
पिंकी - वाह! क्या किया था?
बंटी - रविवार था, घर पर कोई नहीं था और मैंने किसी को फोन भी नहीं किया।
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Pinky and Bunty Funny Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बंटी - पिंकी, तुम्हें पता है कि समझदार इंसान की पहचान क्या होती है?
पिंकी - क्या?
बंटी - वह बोलने से पहले सोचता है।
पिंकी - और तुम?
बंटी - मैं तो सोचने के बाद भी बोल देता हूं, ताकि सबको पता चले कि मैंने सोचा था।

Pinky and Bunty Funny Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

पिंकी - तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देते हो?
बंटी - क्योंकि मैं सवाल पूरा होने का इंतजार नहीं करता।
पिंकी - अच्छा! इसीलिए तुम्हारे जवाब अक्सर गलत होते हैं।
बंटी - कम से कम जवाब देने में तो मैं हमेशा आगे रहता हूं।

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Pinky and Bunty Funny Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बंटी - पिंकी, अगर तुम्हें एक दिन के लिए कोई सुपरपावर मिल जाए तो क्या करोगी?
पिंकी - मैं चाहूंगी कि घर का सारा काम अपने आप हो जाए।
बंटी - और मैं चाहूंगा कि तुम्हारी यह सुपरपावर हमेशा बनी रहे।
पिंकी - पहले अपने हिस्से का काम खुद करना सीखो, फिर सुपरपावर मांगना।

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Pinky and Bunty Funny Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल जोक्स - फोटो : freepik

पिंकी - बंटी, तुम अपनी गलतियों से क्या सीखते हो?
बंटी - यही कि अगली बार गलती थोड़ी सोच-समझकर करनी चाहिए।
पिंकी - मतलब गलती सुधारने का इरादा नहीं है?
बंटी - इरादा तो है, लेकिन अनुभव भी तो काम आना चाहिए!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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