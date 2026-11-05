चुटकुले: होमवर्क को लेकर पापा ने पूछा सवाल, बेटे ने ऐसा जवाब दिया कि माथा पकड़ लेंगे

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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दिनभर की भागदौड़ के बीच छोटी-छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। सुबह परिवार के साथ चाय पीना, रविवार को सबका एक साथ बैठकर नाश्ता करना, शाम को बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना या फिर किसी पुरानी बात को याद करके हंस पड़ना। ऐसे पल भले ही छोटे हों, लेकिन इनसे घर में अपनापन और खुशियां बनी रहती हैं। खासकर बच्चों के साथ बिताया गया समय तो कई बार दिनभर की थकान भी भुला देता है। उनकी मासूम बातें और अजीब से सवाल कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी हंसते-हंसते पेट में दर्द कर देते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं पिता और बेटे के कुछ छोटे-छोटे जोक्स, जिनके जवाब आपको जरूर गुदगुदाएंगे।





पापा - बेटा, जिंदगी में हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।

बेटा - बिल्कुल पापा।

पापा - तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है?

बेटा - अभी तो मेरा लक्ष्य है कि आप अपना फोन मुझे दे दें।

पापा - और उसके बाद?

बेटा - फिर लक्ष्य बदल जाएगा।

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पापा - बेटा, तुमने आज स्कूल में क्या नया सीखा?

बेटा - यही कि सवाल पूछने से पहले जवाब पता होना चाहिए।

पापा - ऐसा क्यों?

बेटा - आज टीचर ने पूछा कि होमवर्क कहां है, मैंने कहा पता नहीं। फिर उन्होंने मुझे पूरा पीरियड समझाया।

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पापा - अगर तुम्हारे पास सौ रुपये हों और मैं तुमसे पचास रुपये मांग लूं, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

बेटा - सौ रुपये।

पापा - वो कैसे?

बेटा - पापा, पैसे तो आपके पास ही रहेंगे, मैं आपको देने थोड़े ही वाला हूं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पापा - बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम को मेहनत से करना चाहिए।

बेटा - सही कहा पापा।

पापा - तो जरा अपना कमरा साफ कर लो।

बेटा - पापा, मैं तो बड़े काम करने के लिए तैयार हूं। छोटे कामों के लिए आप मुझे क्यों रोक रहे हैं?

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5 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik