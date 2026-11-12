जोक्स: बाप से बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik







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जोक्स: सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए हंसना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ मन को खुश रखता है, बल्कि तनाव और उदासी को दूर भगाने में भी मदद करता है। अगर दिन की शुरुआत हंसी-मजाक के साथ हो, तो पूरा दिन खुशनुमा और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसी मुस्कान को आपके चेहरे पर बनाए रखने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ।

बाप - थैंक गॉड... मेरे पैसे और समय दोनों बच गए।

बेटी - पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो मम्मी रखकर गई है।

बाप बेहोश...



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था...

पत्नी- ये लो सुई...

पति- ये क्यों...?

पत्नी- अगर चेकिंग चल रही हो, तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना...

पंचर मात्र 20 रुपये का बनेगा और चालान हजार का...!



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik