Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh

जोक्स: पापा ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, बेटे का जवाब सुनकर मम्मी भी हंस पड़ी

Thu, 12 Nov 2026 04:31 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 12 Nov 2026 04:31 PM IST
सार

Jokes: मम्मी-पापा और बच्चों के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक ही परिवार की जिंदगी में हंसी के रंग भरती हैं। इन मजेदार जोक्स को पढ़कर आप भी अपने परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल बिता सकते हैं।
 

विज्ञापन
Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

घर में खुशियां हमेशा किसी बड़े मौके की मोहताज नहीं होतीं। कभी सुबह-सुबह मम्मी की बनाई चाय मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है, तो कभी पापा की कोई मजेदार बात पूरे परिवार का मूड बना देती है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक, खाने की मेज पर चलने वाली हंसी-मजाक और बच्चों के अटपटे सवाल ही तो रोजमर्रा की जिंदगी को खास बनाते हैं। मम्मी-पापा और बच्चों के बीच ऐसी कई बातें होती हैं, जिन्हें याद करके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कई बार बच्चों का जवाब इतना मजेदार होता है कि मम्मी-पापा के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचता। अगर आप भी कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो मम्मी-पापा के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।




मम्मी - तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किसकी बात माननी चाहिए?
बेटा - जो रिमोट अपने पास रखता हो।
मम्मी - वो क्यों?
बेटा - क्योंकि वही तय करता है कि घर में क्या चलेगा।
Trending Videos
Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

पापा - बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
बेटा - ऐसा इंसान, जिसकी हर बात लोग ध्यान से सुनें।
पापा - वाह! बहुत अच्छी सोच है।
बेटा - इसलिए मैंने अभी से बोलना कम कर दिया है, घर में कोई सुनता ही नहीं।

Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh
जोक्स का खजाना - फोटो : AI generated

मम्मी - आज तुमने अपना कमरा खुद साफ किया?
बेटी - हां मम्मी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया।
मम्मी - फिर ये किताबें बिस्तर पर क्यों पड़ी हैं?
बेटी - अलमारी में जगह कम थी, इसलिए उन्हें आराम करने दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पापा - तुम्हें पता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते?
बेटा - पता है पापा।
पापा - फिर हर दूसरे दिन पैसे क्यों मांगते हो?
बेटा - क्योंकि आप भी तो हर महीने सैलरी नाम का फल तोड़कर लाते हो।

विज्ञापन
Funny Mom and Dad Jokes That Will Make You Laugh
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

मम्मी - खाना खाते समय मोबाइल क्यों देख रहे हो?
बेटा - मम्मी, मैं खाने की फोटो देखकर तय कर रहा हूं कि कितना खाना है।
मम्मी - सामने रखा खाना देखकर तय नहीं कर सकते?
बेटा - सामने वाला तो खत्म करना पड़ेगा, फोटो में थोड़ा कम भी चलेगा।

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed