जोक्स: पापा ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, बेटे का जवाब सुनकर मम्मी भी हंस पड़ी

घर में खुशियां हमेशा किसी बड़े मौके की मोहताज नहीं होतीं। कभी सुबह-सुबह मम्मी की बनाई चाय मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है, तो कभी पापा की कोई मजेदार बात पूरे परिवार का मूड बना देती है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक, खाने की मेज पर चलने वाली हंसी-मजाक और बच्चों के अटपटे सवाल ही तो रोजमर्रा की जिंदगी को खास बनाते हैं। मम्मी-पापा और बच्चों के बीच ऐसी कई बातें होती हैं, जिन्हें याद करके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कई बार बच्चों का जवाब इतना मजेदार होता है कि मम्मी-पापा के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचता। अगर आप भी कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो मम्मी-पापा के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।
मम्मी - तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किसकी बात माननी चाहिए?
बेटा - जो रिमोट अपने पास रखता हो।
मम्मी - वो क्यों?
बेटा - क्योंकि वही तय करता है कि घर में क्या चलेगा।
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वायरल जोक्स
- फोटो : Adobe stock/Amar Ujala
पापा - बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
बेटा - ऐसा इंसान, जिसकी हर बात लोग ध्यान से सुनें।
पापा - वाह! बहुत अच्छी सोच है।
बेटा - इसलिए मैंने अभी से बोलना कम कर दिया है, घर में कोई सुनता ही नहीं।
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जोक्स का खजाना
- फोटो : AI generated
मम्मी - आज तुमने अपना कमरा खुद साफ किया?
बेटी - हां मम्मी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया।
मम्मी - फिर ये किताबें बिस्तर पर क्यों पड़ी हैं?
बेटी - अलमारी में जगह कम थी, इसलिए उन्हें आराम करने दिया है।
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मजेदार फनी जोक्स
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पापा - तुम्हें पता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते?
बेटा - पता है पापा।
पापा - फिर हर दूसरे दिन पैसे क्यों मांगते हो?
बेटा - क्योंकि आप भी तो हर महीने सैलरी नाम का फल तोड़कर लाते हो।
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मजेदार जोक्स
- फोटो : freepik
मम्मी - खाना खाते समय मोबाइल क्यों देख रहे हो?
बेटा - मम्मी, मैं खाने की फोटो देखकर तय कर रहा हूं कि कितना खाना है।
मम्मी - सामने रखा खाना देखकर तय नहीं कर सकते?
बेटा - सामने वाला तो खत्म करना पड़ेगा, फोटो में थोड़ा कम भी चलेगा।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)