जोक्स: पापा ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, बेटे का जवाब सुनकर मम्मी भी हंस पड़ी

1 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



घर में खुशियां हमेशा किसी बड़े मौके की मोहताज नहीं होतीं। कभी सुबह-सुबह मम्मी की बनाई चाय मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है, तो कभी पापा की कोई मजेदार बात पूरे परिवार का मूड बना देती है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक, खाने की मेज पर चलने वाली हंसी-मजाक और बच्चों के अटपटे सवाल ही तो रोजमर्रा की जिंदगी को खास बनाते हैं। मम्मी-पापा और बच्चों के बीच ऐसी कई बातें होती हैं, जिन्हें याद करके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कई बार बच्चों का जवाब इतना मजेदार होता है कि मम्मी-पापा के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचता। अगर आप भी कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो मम्मी-पापा के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।





मम्मी - तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किसकी बात माननी चाहिए?

बेटा - जो रिमोट अपने पास रखता हो।

मम्मी - वो क्यों?

बेटा - क्योंकि वही तय करता है कि घर में क्या चलेगा।

Trending Videos

2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

पापा - बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?

बेटा - ऐसा इंसान, जिसकी हर बात लोग ध्यान से सुनें।

पापा - वाह! बहुत अच्छी सोच है।

बेटा - इसलिए मैंने अभी से बोलना कम कर दिया है, घर में कोई सुनता ही नहीं।

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : AI generated

मम्मी - आज तुमने अपना कमरा खुद साफ किया?

बेटी - हां मम्मी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया।

मम्मी - फिर ये किताबें बिस्तर पर क्यों पड़ी हैं?

बेटी - अलमारी में जगह कम थी, इसलिए उन्हें आराम करने दिया है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पापा - तुम्हें पता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते?

बेटा - पता है पापा।

पापा - फिर हर दूसरे दिन पैसे क्यों मांगते हो?

बेटा - क्योंकि आप भी तो हर महीने सैलरी नाम का फल तोड़कर लाते हो।

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik