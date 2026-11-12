फनी जोक्स: साली से जीजा- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: हंसने से उदासी दूर रहती है और घर में खुशहाली रहती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक दवा का काम करती है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने के सफर पर



टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एसिड में डाला

टीचर - बताओ ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं?

स्टूडेंट - सर नहीं घुलेगा

टीचर - शाबाश......लेकिन तुम्हें कैसे पता?

टीचर - सर एसिड में डालने से अगर सिक्का घुलता तो आप हमसे मांगते, अपनी जेब से नहीं निकालते।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?

साली- पर सीन क्या है?

जीजा- तुम्हें धीरे-धीरे पानी में जाना है।

साली- ओह वाऊ, पर फिल्म का नाम क्या है?

जीजा- गई भैंस पानी में।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik