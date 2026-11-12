Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh

देसी जोक्स: ग्राहक ने मुफ्त बिस्कुट मांगे तो चायवाले ने कह दी ऐसी बात, हंसते-हंसते पकड़ लेंगे पेट

Thu, 12 Nov 2026 01:26 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 12 Nov 2026 01:26 PM IST
सार

Desi Jokes: चाय की दुकान पर सिर्फ चाय नहीं बनती, यहां रोज कई मजेदार किस्से भी बन जाते हैं। ग्राहक के अजीब सवाल और चायवाले के हाजिरजवाब जवाब बातचीत को और दिलचस्प बना देते हैं। चायवाला और ग्राहक के ये छोटे जोक्स भी रोजमर्रा की ऐसी ही मजेदार बातों पर आधारित हैं, जिन्हें पढ़कर आप मुस्कुरा उठेंगे।
 

विज्ञापन
Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की भागदौड़ में कुछ छोटी-छोटी खुशियां ऐसी होती हैं, जिनके बिना दिन अधूरा-सा लगता है। सुबह की पहली चाय, बारिश के मौसम में गरम पकौड़े, दोस्तों के साथ कुछ देर की गपशप और शाम को थकान मिटाने के लिए चाय की एक प्याली। कई लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि दिनभर की छोटी-छोटी परेशानियों से राहत पाने का बहाना भी होती है। ऑफिस की टेंशन हो या दोस्तों के साथ मुलाकात, चाय की दुकान पर कुछ देर बैठने का अपना ही मजा है। यहां अनजान लोग भी बातचीत शुरू कर देते हैं और कई बार छोटी-सी बात पर हंसी का ऐसा दौर चलता है कि चाय ठंडी हो जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं चायवाला और ग्राहक के कुछ नए मजेदार जोक्स।




ग्राहक - भाई, तुम्हारी चाय पीने के बाद इतनी ताजगी क्यों महसूस होती है?
चायवाला - क्योंकि इसमें ताजगी के साथ मेहनत भी मिलाता हूं।
ग्राहक - वो कैसे?
चायवाला - हर ग्राहक के पैसे लेने के लिए मुझे दो बार आवाज लगानी पड़ती है!
Trending Videos
Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

ग्राहक - भाई, एक ऐसी चाय बनाना जिसे पीकर दिनभर नींद न आए।
चायवाला - जरूर बनाऊंगा।
ग्राहक - क्या खास डालोगे इसमें?
चायवाला - उधार का हिसाब। पीने के बाद आप खुद ही जागते रहेंगे कि पैसे कब देने हैं!

Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ग्राहक - तुम्हारी दुकान पर चाय के साथ बिस्कुट मुफ्त मिलते हैं क्या?
चायवाला - नहीं साहब, बिस्कुट के पैसे अलग हैं।
ग्राहक - फिर चाय के साथ मुस्कुराहट मुफ्त क्यों देते हो?
चायवाला - क्योंकि उसका बिल बनाऊंगा तो ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देंगे!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ग्राहक - भाई, चाय इतनी गर्म क्यों है? पी नहीं पा रहा हूं।
चायवाला - साहब, आपने ही तो कहा था कि चाय में गर्मजोशी होनी चाहिए।
ग्राहक - अरे, मेरा मतलब व्यवहार में था!
चायवाला - तो अगली बार चाय ठंडी और व्यवहार गर्म रखूंगा!

विज्ञापन
Funny Tea Seller and Customer Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ग्राहक - तुम्हारी दुकान पर रोज इतने लोग क्यों आते हैं?
चायवाला - क्योंकि यहां सबकी पसंद की चाय मिलती है।
ग्राहक - और मेरी पसंद क्या है?
चायवाला - आप तो रोज कहते हैं कि आज पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। आपके लिए उधार वाली चाय खास बनती है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed