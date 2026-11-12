देसी जोक्स: ग्राहक ने मुफ्त बिस्कुट मांगे तो चायवाले ने कह दी ऐसी बात, हंसते-हंसते पकड़ लेंगे पेट

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जिंदगी की भागदौड़ में कुछ छोटी-छोटी खुशियां ऐसी होती हैं, जिनके बिना दिन अधूरा-सा लगता है। सुबह की पहली चाय, बारिश के मौसम में गरम पकौड़े, दोस्तों के साथ कुछ देर की गपशप और शाम को थकान मिटाने के लिए चाय की एक प्याली। कई लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि दिनभर की छोटी-छोटी परेशानियों से राहत पाने का बहाना भी होती है। ऑफिस की टेंशन हो या दोस्तों के साथ मुलाकात, चाय की दुकान पर कुछ देर बैठने का अपना ही मजा है। यहां अनजान लोग भी बातचीत शुरू कर देते हैं और कई बार छोटी-सी बात पर हंसी का ऐसा दौर चलता है कि चाय ठंडी हो जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं चायवाला और ग्राहक के कुछ नए मजेदार जोक्स।





ग्राहक - भाई, तुम्हारी चाय पीने के बाद इतनी ताजगी क्यों महसूस होती है?

चायवाला - क्योंकि इसमें ताजगी के साथ मेहनत भी मिलाता हूं।

ग्राहक - वो कैसे?

चायवाला - हर ग्राहक के पैसे लेने के लिए मुझे दो बार आवाज लगानी पड़ती है!

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ग्राहक - भाई, एक ऐसी चाय बनाना जिसे पीकर दिनभर नींद न आए।

चायवाला - जरूर बनाऊंगा।

ग्राहक - क्या खास डालोगे इसमें?

चायवाला - उधार का हिसाब। पीने के बाद आप खुद ही जागते रहेंगे कि पैसे कब देने हैं!

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ग्राहक - तुम्हारी दुकान पर चाय के साथ बिस्कुट मुफ्त मिलते हैं क्या?

चायवाला - नहीं साहब, बिस्कुट के पैसे अलग हैं।

ग्राहक - फिर चाय के साथ मुस्कुराहट मुफ्त क्यों देते हो?

चायवाला - क्योंकि उसका बिल बनाऊंगा तो ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देंगे!

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ग्राहक - भाई, चाय इतनी गर्म क्यों है? पी नहीं पा रहा हूं।

चायवाला - साहब, आपने ही तो कहा था कि चाय में गर्मजोशी होनी चाहिए।

ग्राहक - अरे, मेरा मतलब व्यवहार में था!

चायवाला - तो अगली बार चाय ठंडी और व्यवहार गर्म रखूंगा!

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