चुटकुले: पड़ोसन और महिला की बातें पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए मजेदार जोक्स

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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चुटकुले: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा।

दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों?

भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पड़ोसन- 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई।

सरला- तो फिर तूने क्या किया?

पड़ोसन- फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जा के मुन्ना हुआ पड़ोसन खड़े-खड़े बेहोश हो गयी।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik