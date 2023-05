Viral Jokes: लड़की से लड़का- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, फिर जो हुआ जानकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

1 of 5

Viral Jokes in Hindi: माना जाता है कि हंसना किसी दवा से कम नहीं है। हंसने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इसके साध ही दिल भी सेहतमंद रहता है। खुल कर हंसने से तनाव, चिंता की परेशानी से जूझ रहे मरीज भी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हंसने से शरीर में रक्त संचार सही से होता है। हंसने से कई गंभीर बीमारियां इंसान से दूर रहती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले (Viral Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इन चुटकुलों (Chutkule in Hindi) को पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि 'ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर'

ये किसके लिये लिखते हो ?

पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूँ, मेरी जानू !

पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो...