Hindi Jokes: टीचर- तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो? बच्चे ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5

Viral Chutkule in Hindi: अगर आप पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप सुबह और शाम हंसना शुरू कर दीजिए। इंसान की सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हेल्थ एक्सपर्ट और योग गुरु भी लोगों को सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। जोक्स और चुटकुले लोगों को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार (Majedar Jokes) और नए जोक्स (New Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Hindi Chutkule) को पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक लड़की की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गयी,

लड़का गुस्से में बाजार गया,

एक रॉकेट लेकर आया,

लड़का- ये ले मोटी रॉकेट,

गर्लफ्रेंड- ये क्या बदतमीजी है,

लड़का- तुझे चांद तारों का बहुत ज्यादा शौक था ना,

ले बैठकर उड़ जा

लड़की ने जमकर की कुटाई